На Дальний Восток России для участия в воинских маневрах прибыли иностранные солдаты, в том числе из Китая

Минобороны РФ заявило, что в Приморский край перебрасывают иностранные контингенты для участия в больших воинских маневрах на суше и на море. Ведомство опубликовало видео с прибытием китайских и монгольских солдат в Россию. Эти международные учения стартуют на фоне войны РФ против Украины и напряженности между США и Китаем вокруг Тайваня.

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Крупные воинские маневры стартуют на Дальнем Востоке России на фоне войны, которую Россия ведет против Украины уже больше полугода и на фоне напряженности между КНР и США вокруг Тайваня. В Вашингтоне выражают опасения относительно сближения РФ и Китая, которые поддерживают тесную кооперацию в военной сфере.

Как заявило Минобороны РФ, иностранных военных уже перебрасывают в Приморский край для участия в учениях под названием «Восток-2022». Российское ведомство опубликовало видео с прибывшими в РФ китайскими солдатами и военной техникой с флагами КНР, а также монгольские солдаты.

В середине августа Китай подтвердил отправку войск в Россию для участия в этих военных учениях, заявив, что присутствие в РФ китайских солдат «не связано с текущей ситуацией на региональном и международном уровне», отмечает AFP.

Учения «Восток-2022» должны протий с 1 по 7 сентября на семи полигонах российского Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Российское министерство обороны сообщает, что в маневрах будут участвовать военные из стран ОДКБ, ШОС и других государств, которые в заявлении Минобороны РФ обозначены как «государства-партнеры». В коммюнике перечислены Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, а также Китай, Индия, Алжир, Сирия, Монголия, Лаос и Никарагуа.

Сколько военных будут участвовать в учениях от каждой из стран — в заявлении минобороны РФ не уточняется. Как заявляет ведомство, всего в маневрах будут задействованы более 50 тысяч военнослужащих, более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Утверждается, что в ходе маневров под руководством начальника российского генштаба будут отработаны «оборонительные и наступательные действия». А цель учений, как заявляет российское минобороны, — отточка навыков командиров и штабов по управлению войсками «при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне», а также «повышение совместимости и уровня взаимодействия».

Сообщается, что в Японском море российские и китайские корабли отработают «действия по обороне морских коммуникаций» и «содействие сухопутным войскам».

В феврале этого года российские войска вторглись в Украину с территории Беларуси, куда их отправили на совместные воинские учения.

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