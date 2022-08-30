В Москве суд наказал политика Леонида Гозмана арестом на 15 суток за сравнение Сталина и Гитлера

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера Леонида Гозмана по административной статье, карающей за «публичное отождествление» действий сталинского СССР и гитлеровской Германии. 72-летнего политика наказали за пост фейсбуке, написанный в октябре 2020 года. В нем Гозман резко раскритиковал стремление властей РФ регулировать законом исторические дискуссии, сравнив преступления сталинизма и гитлеризма.

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30 августа суд приговорил Леонида Гозмана к 15 стукам ареста по статье 13.48 КоАП, которая карает за нарушение запрета на «публичное отождествление целей, решений и действий» СССР и Германии в ходе Второй мировой войны. Накануне политик был задержан. На него составили протокол за пост в фейсбуке, написанный еще в октябре 2020 года. В нем Гозман раскритиковал стремление российских властей запретить сравнение сталинского СССР и нацистской Германии.

Наше начальство — Ямпольская предложила, а Путин поддержал! — уже двадцать пятый раз пытается законодательно запретить сравнения СССР и гитлеровской Германии, Сталина и Гитлера, СМЕРШ и прочих НКВД с СС и гестапо. Оно понятно, в настоящем-то проблемы все решены, самое время прошлым озаботиться. Но в данном случае хочу поддержать. Приравнивать их нельзя. Гитлер — абсолютное зло, но Сталин ещё хуже. СС — преступники, но НКВД ещё страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты обьявили тотальную войну своему собственному народу, — написал тогда Гозман.

Леонид Гозман в суде заявил:

Я не демонстрировал экстремистских символов, никаких свастик. Я не храню фуражку Гитлера, как ее хранят в главном храме Вооруженных Сил РФ. Я не призывал к насилию, у меня есть масса текстов, где я говорю, что все политические изменения должны проходить мирно <...> Я сказал, что Гитлер и Сталин действовали по-разному. Сказал, что Гитлер убивал чужих, а Сталин убивал своих. И всему этому есть подтверждение, в том числе и памятник жертвам коммунистического режима недалеко отсюда.

Адвокат оппозиционера Михаил Бирюков назвал решение суда об аресте «абсолютно политическим и неправовым», сообщив об обжаловании приговора.

Еще летом 2021 года в России был принят закон, запретивший «публичное отождествление целей и действий» СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Запрещено также было «отрицание решающей роли» СССР в разгроме Германии и «гуманитарной миссии» сталинского режима в освобождении стран Европы. В апреле этого года в Кодекс об административных правонарушениях была введена статья 13.48, определившая наказание за нарушение упомянутых запретов. Для граждан максимальный срок ареста — 15 суток.

Оппозиционера Леонида Гозмана в мае этого года Минюст внес в реестр СМИ — «иностранных агентов».

В апреле против него возбудили уголовное дело из-за несвоевременного уведомления властей о втором гражданстве (ст. 330.2 УК). Гозман получил гражданство Израиля в 2018 году, а миграционной службе РФ сообщил об этом через год. Позже эту же статью вменили жене политика. В июле по данному делу Гозмана вызывали на допросы и даже на некоторое время задерживали.

После вторжения армии РФ в Украину Леонид Гозман на время покидал Россию, но затем вернулся, назвав свое решение «нравственным, а не политическим выбором».

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