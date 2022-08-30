Ивану Сафронову запросили 24 года колонии. Издание «Проект» показало абсурдность обвинений

По обвинению в госизмене журналисту Ивану Сафронову прокуратура запросила 24 года заключения. Как сообщили адвокаты, приговор будет вынесен 5 сентября. Перед завершением судебного процесса издание «Проект» на основе уникальных документов, попавших в распоряжение редакции, последовательно показало, как обвинение журналиста в раскрытии гостайны строится на «абсурдных» доказательствах.

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По сообщению адвокатов «Первого отдела», прокуратура запросила 24 года колонии для Ивана Сафронова. Уточняется, что прокурор Эльвира Зотчик предложила журналисту, обвиняемому в госизмене по статье 275 УК РФ, «признать свою вину в обмен на срок в 12 лет лишения свободы». Обвиняемый, бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» и советник главы «Роскосмоса», отказался.

По сообщению Евгения Смирнова, юриста проекта «Первый отдел» и адвоката, представляющего интересы Сафронова, приговор огласят 5 сентября в 16:00.

В ожидании решения суда издание «Проект» впервые опубликовало текст обвинительного заключения и подробно разобрало, на чем оно строится и почему сама основа уголовного дела с точки зрения редакции выглядит абсурдно. По сообщениям Медиазоны, суд уже отказался приобщить материалы журналистского расследования к делу.

Журналистка «Проекта» Екатерина Аренина напоминает, что даже президент России Владимир Путин неоднократно путался в деталях дела и дважды повторял, что Сафронов уже осужден (а не находится под следствием), причем за действия, совершенные в период его работы в «Роскосмосе» (а не в «Коммерсанте»). Сам же Сафронов неоднократно заявлял, что «секретные» сведения, которые он якобы разгласил, можно легко найти в интернете. Это он был готов продемонстрировать в течение трех часов прямо в зале суда.

Как стало известно из расследования «Проекта», речь идет о 7 файлах, в которых следствие обнаружило «секретные данные», касающиеся военного сотрудничества России с Алжиром, Ливией, Сербией и странами СНГ и сведений об участии России в Сирийской войне. Шесть из этих файлов были якобы переданы Сафроновым чешскому журналисту Мартину Ларишу и политологу Дмитрию Воронину, являющимися, по версии следствия, агентами иностранных спецслужб.

Изучив материалы дела, издание «Проект» последовательно приводит цитаты из дела, сопровождая их ссылками на опубликованные тексты с точно такой же «засекреченной» информацией из новостей разных российских изданий и сообщений агентств. В довершение всего, часть данных была опубликована в журнале «Экспорт вооружений», возглавляемом членом общественного совета при Минобороны Русланом Пуховым. А сведения о спутниках серии «Персона» вообще были опубликованы Арбитражным судом города Москвы в тексте судебного решения по одному из исков 2017 года, поданных предприятием «Роскосмоса».

«Проект» наглядно показывает, что следствие так и не объяснило, каким образом Сафронов в принципе мог добыть секретные данные, не имея доступа к гостайне. Обвинение заявляет, что установило лишь тех лиц, которым Сафронов передавал данные, а вот откуда он их добыл, до сих пор остается неясным.

В тексте расследования «Проекта» приводится подробная хронология того, как Сафронова лишали фундаментального права на защиту, оказывая давление на его адвокатов через Минюст с августа 2020 года. В сентябре минувшего года, после включения в список «иностранных агентов» и открытия уголовного дела, защитник Сафронова Иван Павлов сообщил об отъезде из России, а 28 июня 2022 года был арестован другой его адвокат Дмитрий Талантов. «Проект» называет дело Сафронова беспрецедентным «по жестокости репрессий в отношении его адвокатов».

Иван Сафронов беседует с адвокатами перед судебным заседанием 7 июля 2020 года. REUTERS - EVGENIA NOVOZHENINA

Кроме того, причастность Лариша и Воронина к западным спецслужбам тоже остается недоказанной, как и то, что сам Сафронов мог знать об этом. Версия следствия строится на том, что конечным получателем информации были не чешские спецслужбы, а американские. Формулировки, обнаруженные в свидетельских показаниях, также выглядят неубедительными. Так, «Проект» приводит цитату из обвинительного заключения, где упоминаются показания журналистки Екатерины Винокуровой, которая «пояснила, что основная часть вопросов допускает раскрытие сведений, составляющих государственную тайну». Часть показаний других свидетелей строится на оценочных суждениях относительно уровня Сафронова как журналиста и важности его работы. Свидетель обвинения и глава пресс-службы «Рособоронэкспорта» Вячеслав Давиденко заявил, что не считает Сафронова «выдающимся журналистом», член общественного совета при Минобороны Руслан Пухов не согласен со СМИ, которые создают Сафронову «образ легендарного журналиста», а замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Константин Бирюлин заявляет: «Как журналист он мне никогда не нравился». Какое отношение эти оценки имеют к доказательной базе остается загадкой.

Наконец «Проект» приходит к выводу, что следствию не удалось доказать, чем руководствовался Сафронов при передаче секретных данных. Сторона обвинения говорит о 3,9 млн рублей, которые Сафронов заработал в течение шести лет с 2015 по 2021 год, и утверждает: 1,6 млн из них были им получены после встреч с его чешским «вербовщиком» Ларишем. Но в обвинительном заключении не приводятся ни даты, ни точные объемы этих выплат, ни данные транзакций.

Сафронов находится в СИЗО «Лефортово» уже больше двух лет после своего задержания в июле 2020 года. Обвиняемый не признает вину и неоднократно отказывался от сделок со следствием. Сафронов продолжает оставаться сотрудником «Роскосмоса», что подтвердил Дмитрий Рогозин в июне 2021 года. Все это время следствие не разъясняло Сафронову сути предъявленных обвинений. Помимо постоянного давления на адвокатов, членам семьи Сафронова присвоили статус свидетелей по делу, что лишило его возможности поддерживать связь с родными.

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