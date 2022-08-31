Новый учебный год начнется в России с поднятия флага и с рассказов о «героях спецоперации»

Новый учебный год принес в жизнь российских школьников очередную порцию идеологии и пропаганды. Теперь неделя будет начинаться с поднятия флага, а заканчиваться его спуском. Церемонии сопроводят исполнением гимна, а школы снабдят флагштоками, гербами и прочей государственной символикой. Еженедельные «разговоры о важном» будут посвящены патриотизму и «героизму» российских военных в Украине. Школьников, как и обещал министр образования Сергей Кравцов, «не оставят один на один с информационной войной».

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О том, что с 1 сентября каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна, стало известно еще весной. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил 19 апреля, что флаг будут поднимать отличники и спортсмены. Почетную миссию могут также возложить на учителей и даже на особо проявивших себя родителей. В конце недели учащихся ждет еще одна церемония — флаг будут спускать, и тоже под государственный гимн. Также планируется поднимать его во время торжественных мероприятий, спортивных соревнований и в праздники.

Тогда же министр объявил и о других нововведениях. С 5 сентября в школах начнутся «Разговоры о важном», посвященные «ценностям российского общества, патриотизму и гражданскому воспитанию, историческому просвещению, вопросам нравственности и экологическим проблемам». Эти уроки будут проходить в начале каждой недели, темы будут обусловлены стратегией национальной безопасности. Предполагается также «общение с экспертами».

Для этих «разговоров» Минпросвещения опубликовало методички. Как пишут «Важные истории», на разработку пособий было потрачено 22 миллиона рублей. Младшеклассников ждет «принятие идеи о действенной любви к Родине», старших школьников — рассказы о российской армии и ее «подвигах» во время войны, которую в России называют «спецоперацией».

План одного из таких уроков предусматривает, например, следующие объяснения современного мира: «Среди целей специальной военной операции — защитить население Донбасса, подвергавшееся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима, разоружить Украину, не дать разместить на ее территории военные базы НАТО… Огромная военная и иная помощь коллективного Запада украинским властям затягивает боевые действия, увеличивает число жертв операции».

« Школьников не оставят один на один с информационной войной развязанной против нашей страны». Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Министерство также обещало снабдить школы государственной символикой и ежегодно проводить урок по изучению государственных символов страны. На закупку флагов, гербов и флагштоков для школ в России выделили около 1 млрд рублей. Предполагается, что к 2024 году флаги и гербы будут во всех школах России. Правда, по последним данным на 2021 год в 7028 российских школах не было канализации, в 6440 школах — водопровода, в 6 143 — центрального отопления.

Учебники, «обновленные новейшими событиями»

Историю России дети теперь будут изучать с первого класса, ее включат в уже имеющиеся предметы, например, в «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» и во внеклассную деятельность. Ей будут посвящены и киноуроки, и походы в музеи.

Еще больше истории будет у старшеклассников — для них введут дополнительный курс «Россия – моя история».

Учащиеся с первых по пятые классы (а вскоре и по восьмые) перейдут 1 сентября на новые образовательные стандарты. Новые ФГОС обеспечивают «личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание», — сообщает Минпросвещение. Преподавание истории будет осуществляться по «исправленным» учебникам. Их «обновят новейшими событиями». Из перечня школьных учебников и пособий исключили 900 наименований и еще 43 «отправили на дополнительную экспертизу из-за сомнений в соответствии новым образовательным стандартам».

Подход к итоговым сочинениям тоже обновлен и предполагает создание закрытого банка тем, распределенных по трем разделам: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».

Опыт СССР

Кроме общегосударственных положений, существуют и местные инициативы. Так, в подмосковных школах появились первые советники директоров по патриотическому воспитанию. Патриотические советники отвечают за внеклассные занятия культурные и спортивные мероприятия и выполняют примерно те же функции, что и пионерские и комсомольские вожатые в советское время.

В российских школах уже действуют патриотические объединения. Теперь их станет еще больше. «Важно использовать полезный опыт из нашего прошлого — формировать знаменные отряды, группы из числа детей, достигших успехов в различных видах деятельности, проводить их обучение», — заявил Сергей Кравцов в апреле. К этому прибавится сообщество юных историков «Сила в правде», Российское движение школьников и Юнармия.

Сходство с советским военно-патриотическим воспитанием на этом не заканчивается. «Разговоры о важном»напоминают политинформацию, которая проводилась в советских школах. Очевидны и параллели между изучаемыми предметами. Так, в 1970 году в 9 классе был введен предмет «начальная во­енная подготовка» — «для совершенствования военно-патриотического воспитания и подготовки старшеклассников к службе в рядах Советской армии», а в 8 классе — «Основы Советского государства и права», после которых в старших классах преподавали «Новейшую историю».

Бросающимся в глаза отличием российского патриотического воспитания от советского стал его религиозный замес. В августе церкви РПЦ стали активно созывать на молебны «на начало учебного года». «На соборную молитву приглашают школьников, студентов и преподавателей и всех желающих. Напомним, молебен на начало учебного года — это особый чин, в котором молящиеся просят божией помощи и благословения в постижении и разумении доброго и душеполезного учения», — сообщает, например, храм Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы в московских Черемушках. Издание «Правмир» предлагает интерактивную карту под названием «Где помолиться о начале учебного года».

За или против?

Как относятся к нововведениям преподаватели, ученики и родители, оценить в условиях цензуры и уже начавшихся доносов сложно. «Учительская газета», ссылаясь на российский аналитический центр университета «Синергия» сообщает, что больше половины россиян поддерживают инициативу. «Положительно к ней отнеслись почти 67% опрошенных, нейтрально – 15%, против нововведения высказались 18%. Помимо этого, 62% респондентов считают важным патриотическое воспитание в школах, 43% из них уверены, что исполнение гимна и поднятие флага перед началом занятий поможет ученикам стать патриотами» — говорится в статье.

О том, что к этим цифрам, опубликованным в официальном российском издании, следует относиться критически, свидетельствуют другие пособия, появляющиеся в социальных сетях. Авторы, учителя, воспитатели, исследователи, стараются подготовить детей и родителей к новому учебному году, ответив на вопрос, который, если судить по комментариям, многие ставят перед собой накануне 1 сентября — «Я боюсь пропаганды в школе моего ребенка. Как быть?»

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