Человек, который изменил мир

Вместе с Михаилом Горбачевым ушла эпоха. Так сегодня в одной фразе можно выразить, то, о чем пишут в российских и мировых СМИ, а также в соцсетях. И это не просто громкие слова. Горбачев изменил не только страну, которой больше нет на политической карте, но и мир.

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Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, последний Председатель Президиума Верховного Совета СССР, единственный в истории президент СССР, в общей сложности он был у власти всего 6 лет и отдал ее добровольно. Сегодня это кажется почти невероятным.

«Кричат, что я все отдал. Польшу отдал, Венгрию отдал! Кому отдал? Польшу — полякам, Венгрию — венграм?» — приводит цитату из интервью Михаила Горбачева одиннадцатилетней давности журналист Леонид Парфенов, и добавляет: «Две заслуги Горбачева, которые особенно ценны сегодня. СССР распался малой кровью — вон, какой большой его пытаются вернуть. И: он ушел после 6 лет правления, 60-летним. Просто уступил дорогу новому времени, которое сам вызвал к жизни».

После распада Союза они (Запад — RFI) не скрывали своей радости. Но, во-первых, за свою страну отвечаем мы, а не Запад. И, во-вторых, новые отношения с Западом, и в том числе, личные отношения с лидерами западных стран, были нужны (М.Горбачев)

Отношение к Горбачеву менялось. Страны Балтии, получившие свободу именно в годы перестройки, не забыли ни стрельбу в январе 1991 года в Риге, ни штурм телецентра в Вильнюсе. Президенту СССР вспоминали Нагорный Карабах, Ош, Баку и саперные лопатки против протестующих в Тбилиси.

«Как бы ни менялось мое отношение к Михаилу Сергеевичу (а оно ого-го как менялось!), я всегда буду помнить весну 1985 года — весну во всех смыслах слова. — Пишет в своем телеграм-канале историк Тамара Эйдельман. — Закончилась долгая зима правления дряхлых старцев, цеплявшихся за свою идеологию и свои привилегии, череда торжественных похорон, ни у кого не вызывавших скорби, гниение режима, казавшееся вечным».

«Вот урок, за который я всегда буду благодарна Горбачеву — он показал мне, что ничто не длится вечно и что история может быть совершенно непредсказуемой. Сегодня, когда меня спрашивают о том, что будет дальше с нашей страной (забывая, что историки занимаются прошлым, а не будущим), я всегда отвечаю, что в марте 1985 года никто и представить себе не мог, что в апреле начнется перестройка», — написала Эйдельман.

Перестройка и гласность – эти слова в середине восьмидесятых годов не требовали перевода. Горбачев, в отличие от своих предшественников, говорил без бумажки, и граждане вполне свободно, не опасаясь наказания, потешались над южным говором и неправильными ударениями первого лица государства.

«Горбачев дал нам то, в чем мы не нуждались — свободу, — пишет журналист Антон Орех. — Те, кто сегодня плюют в него и ликуют, не понимают, что эту возможность плевать и ликовать им тоже дал Горбачёв. Мог ведь оставить всё по-старому! Мог до 91 года быть генсеком, править из ЦКБ. Дети вступали бы в пионеры, взрослые в партию, тех, кто посмеет шутить и зубоскалить, и в дурдом могли запихнуть, и в тюрьму, при удачном раскладе — просто за границу выпихнули бы навсегда... Впрочем, кажется, я уже не про давние советские времена вспоминаю, а про недалекое будущее - почти уже настоящее».

Андрей Сахаров выступает на Съезде народных депутатов СССР. AFP - VITALY ARMAND

В середине-конце 80-х казалось, что понятие политзаключенный навсегда ушло из обихода граждан бывшего СССР. В декабре 1986 года Михаил Горбачев позвонил академику Андрею Сахарову, который находился в ссылке в Горьком (ныне Нижний Новгород), и сказал, что Сахаров может вернуться в Москву. После этого начали освобождать политических заключенных.

«В конце июня 1987 года мои родители Зоя Крахмальникова и Феликс Светов вернулись в Москву из Алтайской ссылки. Оставалось им там сидеть ещё несколько лет, — пишет журналист и правозащитник Зоя Светова. — Мама моя звонила мне из Усть-Коксы (поселок на Горном Алтае) и рассказывала, что их вызвали в отдел милиции и зачитали указ Горбачева о помиловании».

Критика раздавалась в адрес Михаила Горбачева при его жизни. Сразу после того, как единственного советского президента не стало, нашлись и те, кто клеймит Горбачева позором. Политолог, научный сотрудник университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов в своем телеграм-канале отметил, что несмотря на свое относительно недолгое пребывание у власти Михаил Горбачев многое успел сделать.

«Я не хотел ничего писать о Горбачеве сегодня. А потом прочел Стрелкова и подумал, что кое-что сказать все-таки надо. Крылов не дописал одну басню. Наверное, вторая часть затерялась где-то в черновиках. Она должна была называться «Моськи на похоронах Слона». Я вдруг сообразил, за что еще я лично готов с благодарностью вспоминать Горбачева – он отодвинул нашу встречу с моськами на тридцать лет, в течение которых у нас была возможность насладиться миром, в котором не слышно их визгливого лая. Не так мало, если вдуматься; мы многое успели за это время понять», — пишет Владимир Пастухов.

В последние годы Горбачев тяжело болел, круг его общения был ограничен. Всех, конечно, интересовало, что он думает о войне в Украине, которая идет вот уже полгода. Известно лишь о том, что лауреат Нобелевской премии мира 1990 года Михаил Горбачев, сказал лауреату той же премии 2021 года Дмитрию Муратову: «И кто от этого стал счастливее?».

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