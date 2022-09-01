Владимир Путин не придет на похороны Михаила Горбачева 3 сентября

Михаил Горбачев и Владимир Путин в 2004 году.

Об этом в четверг, 1 сентября, объявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Центральной клинической больнице в Москве.

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Как уточнил Песков, Владимир Путин заехал в ЦКБ перед вылетом в Калининград.

«Перед выездом президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Мы знаем, что общая церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

«Президент приехал в Центральную клиническую больницу, где почтил память Михаила Горбачёва, возложив цветы к гробу», — указывается в сообщении на сайте Кремля.

Церемония прощания с президентом СССР 3 сентября пройдет с «элементами государственных похорон», сообщил Песков.

«Там будут элементы государственных похорон в том плане, что будет почетный караул. Будет организовано прощание. В данном случае здесь государство будет оказывать помощь в организации этих похорон», — сказал он.

Владимир Путин принес официальные соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева лишь почти 12 часов спустя после новости о его кончине. «Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов», — говорится в телеграмме, которую действующий российский президент направил родным Горбачева.

Ранее Путин неоднократно критически высказывался о развале СССР, называя его крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

Первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев умер 30 августа в возрасте 91 года после продолжительной болезни.

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