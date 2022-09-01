Глава совета директоров «Лукойла» выпал из окна больницы в Москве

Факт гибели Равиля Маганова официально подтвердило руководство московской Центральной клинической больницы. 67-летний топ-менеджер нефтяной компании «Лукойл» выпал из окна 6-го этажа 1 сентября в 7 часов утра. В пресс-релизе «Лукойл» официально сообщает, что Равиль Маганов умер «после тяжелой болезни». На территории ЦКБ идет следствие. СМИ задаются вопросом об увеличении списка погибших топ-менеджеров, связанных с российским газовым бизнесом.

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Факт гибели Равиля Маганова официально подтвердило агентству РИА Новости руководство московской Центральной клинической больницы. 67-летний топ-менеджер нефтяной компании «Лукойл» выпал из окна 1 сентября в 7 часов утра. Он проходил лечение в медицинском отделении на 6-м этаже элитной больницы управления делами президента России. «Лукойл» в пресс-релизе сообщает, что Равиль Маганов умер «после тяжелой болезни».

Нефтедобывающая компания напоминает в коммюнике, что Равиль Маганов стоял у истоков создания ПАО «Лукойл»: в 1980-х годах он работал в «Лангепаснефтегазе», который вошел в состав «Лукойла», созданного в 1991 году. В состав совета директоров Маганов вошел в 1993 году, а в 2020 году был избран его председателем. С 2006 года бизнесмен занимал пост первого исполнительного вице-президента компании и руководил блоком геологоразведки и добычи углеводородов. Сообщается, что Маганов работал, в частности, над проектами сверхвязкой нефти в Республике Коми.

«Новая газета» напоминает сегодня, что в начале марта совет директоров «Лукойла» публично выступил за прекращение «вооруженного конфликта» на Украине. И цитирует сообщение компании, где выражалась «озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия».

Отметим, что другой бывший топ-менеджер «Лукойла» был найден мёртвым в Мытищах 8 мая этого года. Бизнесмен-миллиардер Александр Субботин был, до открытия собственного бизнеса, заместителем генерального директора «Лукойла» по материально-техническому обеспечению, переработке и сбыту, а также членом правления «Лукойла». Причиной этой смерти, по данным следствия, стала сердечная недостаточность.

Весной 2022 года российские СМИ сообщали о гибели ещё двух влиятельных бизнесменов. Бывшего топ-менеджера российской газовой компании «Новатэк» Сергея Протосеню и бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева нашли мёртвыми в их собственных домах. Там же были обнаружены тела их жен и детей. Следствие разбирало версию самоубийства каждого из бизнесменов после убийства членов своей семьи.

В 2021 году от сердечного приступа скончался 40-летний банкир Сергей Перетрухин, занимавшийся «Совкомбанке» работой с «теневыми» вкладчиками.

Украинский сайт НВ пополняет список топ-менеджеров, связанных с российским газовым бизнесом, которые «ушли из жизни незадолго до вторжения агрессора в Украину или сразу после него».

29 января в особняке в коттеджном поселке Ленинский Ленинградской области (поселок известен как «гнездо Газпрома», уточняет НВ) было найдено тело с ножевыми ранениями 60-летнего руководителя транспортной службы компании «Газпром-инвест» Леонида Шульмана. По данным Новой газеты, следствие усомнилось в подлинности предсмертной записки.

В том же поселке, 25 февраля, нашли повешенным 61-летнего Александра Тюлякова — замгендиректора Единого расчетного центра «Газпрома». Следствие не разглашало содержания оставленной им предсмертной записки.

3 марта 2022 года 66-летний бизнесмен Михаил Уотфорд (он же Михаил Толстошея, эмигрировавший в Великобританию в 2000 году) был обнаружен повешенным в своем особняке в графстве Суррей (Англия). Полиция не поставила под сомнение факт суицида, но мотива не нашла. Сайт НВ сообщает, что друг бывшего российского магната, сделавшего состояние на добыче нефти и газа в России, заявил, что «его гибель вызывает вопросы, особенно после всех этих подозрительных смертей российских граждан [в Британии]».

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