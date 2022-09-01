Российский «Большой Брат»: правозащитники выпустили доклад о массовых слежках за активистами

Проект «Сетевые свободы» подготовил доклад «Технологии политического профайлинга», в котором рассказывается о системах тайной слежки за гражданскими активистами, независимыми журналистами и представителями политической оппозиции. Такая система слежки «открывает возможности для превентивных задержаний неблагонадежных людей и создает необходимые условия для массовых политических репрессий», – делают вывод авторы доклада.

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В России существует система наблюдения за деятельностью гражданских активистов, независимых журналистов и представителей политической оппозиции. В нее входят механизмы городского видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, контроль над перемещениями по стране и пересечением границы, сбор сведений о постояльцах отелей, прослушивание телефонных переговоров и перехват сообщений, наружное наблюдение, скрытое аудио- и видеонаблюдение, перехват и анализ интернет-трафика.

В этих целях уже действуют такие программные комплексы как база данных «Рубин» Федеральной службы безопасности, разработанная компанией «СЕУСЛАБ» база данных для классификации ролей пользователей социальных сетей, автоматизированная система ИС МИР (мониторинг информационных ресурсов), системы распознавания лиц для нужд силовых структур компаний «Вокорд», «Целевые технологии» и «ИСТАСистемс», система поддержки поисковых мероприятий на транспорте «ФОРПОСТ» и другие. Созданный в 2018 году «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (ЦИСМ) участвует в выявлении интернетпользователей, интересующихся депрессивным контентом, анархизмом и деятельностью радикальных общественных объединений.

Политическая слежка осуществляется и при помощи программного обеспечения иностранных компаний, как например, израильской «Cellbrite», зарегистрированной в США компании «Belkasoft», а также русско-чешской компании «Elcomsoft», которые поставляют программное обеспечение для взлома электронных устройств.

Информацию о работе данных компаний авторы доклада подчерпнули из открытых источников (сайтов государственных органов и корпораций, оказывающих услуги по сбору и хранению информации в интересах госструктур, портала государственных закупок, а также публикаций в СМИ).

«Группировка граждан по признаку благонадежности»

Помимо этого, в начале 2022 года российские власти озадачились внедрением систем так называемой «предикативной оценки поведения граждан». Для этого в ноябре 2021 года был размещен заказ правительства на разработку автоматизированной системы оценки пользователей социальных сетей и прогнозирования их поведения.

Заказчик, Аналитический центр при Правительстве РФ, отмечает, что «даже отсутствие следов в соцсетях у самого человека, тем не менее, оставляет возможность достаточно точного профилирования по следам его более близкого и дальнего окружения». «Широкое, массовое профилирование населения может выступить хорошим предиктором массовидного поведения, например, в условиях социальных конфликтов и выступлений» — говорится далее.

Целями работ заявлено создание технологий ИИ (искуственного интеллекта), позволяющих диагностировать психологические свойства личности по данным профиля соцсетей, с использованием аудио- и видеозаписей.

По итогам конкурсного отбора были выделены гранты нескольким организациям: ИСП РАН, «Сколтех», университет «Иннополис», ИТМО, Высшая школа экономики и МФТИ.

Как отмечают авторы доклада, в ближайшее время ожидается внедрение целого ряда электронных методов массового сбора и обработки персональных данных и нейросетевого анализа в целях группировки граждан по признаку благонадежности и прогнозирования их поведения. Известные IT-компании предоставляют госзаказчикам технологии выявления и классификации интернет-пользователей по уровню вовлеченности в протестную активность.

Власти Москвы в автоматизированном режиме осуществляют профайлинг граждан, используя алгоритм распознавания лиц. © Getty Images - John Lund

Профайлинг по этническому признаку

Все эти системы программного обеспечения внедряются под предлогом поддержки общественной безопасности и противодействия экстремизму и терроризму. Политический профайлинг в России осуществляется по этническому и идеологическому признаку.

Как отмечают авторы доклада, в конце февраля 2022 года российские правоохранительные органы начали демонстрировать повышенное внимание к гражданам Украины. Тогда же ФСБ официально признала, что подозревает граждан Украины в шпионаже, а этнических украинцев с российским гражданством – в государственной измене. Сотрудники ФСБ начали собирать сведения о политических взглядах граждан Украины при пересечении границы России. Перемещаемые в Россию украинцы сообщали о сборе российскими спецслужбами чрезвычайных объемов личных данных: фотографировании, дактилоскопировании, подробном выяснении политических взглядов и полном копировании содержимого мобильных устройств. Вместе с тем, «весной-летом 2022 года на фоне военных действий в Украине практика этнического профайлинга, в том числе у отношении украинцев, вероятно не получила широкого распространения», отмечают авторы доклада.

Так называемый «этнический профайлинг» применялся в России задолго до этого. В 2006 году в России отмечалось массовое профилирование этнических грузин и граждан Грузии. В частности, полиция активно проводила проверку паспортов у этнических грузин и даже запрашивала у школ сведения о национальности школьников и их родителей. По данным Human Rights Watch в течение октября – ноября 2006 года были задержаны тысячи выходцев из Грузии, более 2300 из которых были выдворены из России, многие из которых легально находились в стране. В 2014 году ЕСПЧ пришел к выводу, что в Российской Федерации применялась скоординированная политика арестов, задержаний и выдворения граждан Грузии.

Более ранними исследованиями в России фиксировалось этническое профилирование, которое выражалось в проявлении непропорционально высокого внимания со стороны полиции к лицам «неславянской» внешности в московском метро. Отдельные эпизоды этнического профайлинга в отношении выходцев из Китая отмечались в начале пандемии коронавируса весной 2020 года.

В настоящее время власти Москвы в автоматизированном режиме осуществляют профайлинг граждан, в том числе по расовой принадлежности. Такой контроль граждан использует не только праспортные данные человека, но и алгоритм распознавания лиц, данные о местонахождении абонента, полученные от операторов связи, а также «характеристику» (например, «интересуется протестами», «протестный профиль», «интерес к национализму», т т.д.), скорее всего полученную из просмотра активности человека в социальных сетях.

«Идеологический» профайлинг

Сбор сведений о гражданах для регулярного пополнения досье «неблагонадежных» лиц и групп ведется и по идеологическому признаку. Российские праоохранительные органы собирают все больше информации о политических взглядах и общественной активности граждан.

Силовые структуры ведут так называемую «тагетированную слежку». В период с 2007 по 2016 годы Международная правозащитная группа «Агора» выявила не менее 352 случаев политически мотивированной слежки за гражданскими активистами и политиками.

С 2017 года в категорию «неблагонадежной» и требующей особого контроля социальной группы добавились школьники. Тогда власти впервые обратили внимание на включение несовершеннолетних в политическую повестку. Массовые протесты 2021 года продемонстрировали стремление властей создавать списки учащихся, которые интересуются политикой, говорится в докладе.

В последние два года в России пополняются базы данных, содержащие сведения о постах в соцсетях, социальных интересах, политических предпочтениях, в том числе о связях с общественными объединениями, об участии в массовых мероприятиях. Так, известны эпизоды политически мотивированного сбора данных активистов структур Алексея Навального через социальную сеть «Вконтакте».

Приндлежность к «группе оппозиционно настроенных граждан» может повлечь за собой прослушивание телефона и вскрытие электронной почты таких граждан сотрудниками ФСБ. Авторы доклада «Сетевых свобод» приводят конкретные примеры такой слежки.

В период массовых протестов в Москве летом 2019 года полицейские проводили поквартирный обход гражданских активистов для фиксации информации об их политических взглядах. В январе 2021 в социальных сетях появились десятки сообщений о том, что перед запланированными акциями протеста к людям, которые либо ранее выходили на митинги, либо что-то писали об этом в социальных сетях, приходили сотрудники полиции и прокуратуры и вручали так называемые предостережения о недопустимости нарушения закона о митингах.

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Система политичекого профайлинга и слежки «открывает возможности для превентивных задержаний неблагонадежных людей и создает необходимые условия для массовых политических репрессий», делают вывод авторы доклада. В отсутствие законодательных и судебных гарантий защиты граждан, «развитие тайной слежки ограничено лишь финансово и технологически». «Массовость применения слежки поощряет культуру доносительства и инициативного поиска "внутренних врагов", размываются границы частной жизни, критерий законности подменяется критерием благонадежности».

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