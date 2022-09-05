Басманный суд Москвы отозвал лицензию «Новой газеты»

В понедельник Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к «Новой газете» и признал лицензию печатной версии издания недействительной. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

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Как утверждают в Роскомнадзоре, поводом для иска стало то, что в 2006 году издание сменило учредителя редакции, но не предоставило в ведомство устав, как этого требует закон «О СМИ». По версии защиты «Новой газеты», издание начало выходить в 2002 году, а через четыре года произошли незначительные изменения, не требующие подачи нового устава для регистрации газеты.

Во время заседания заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов заявил: «В чем суть иска? Клерки потеряли бумажку, которая у них была. Совершенно непонятно, чьи они права или интересы в этом вопросе защищают. Было решено не добиться устранения нарушения, а ликвидировать газету, которая работает без малого 30 лет».

«Нам нечего скрывать документы, а чего нам скрывать, какая в них тайна? РКН нас не признает, а государство — вполне. За период, который нам вменяется, мы получили три государственных премии», — сказал на суде главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Новая газета» прекратила работу вскоре после начала войны из-за вступления в силу уголовной статьи о «фейках» о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Журналисты заявили, что возобновят выпуск после окончания войны. Также некоторые из них создали за границей проект «Новая газета. Европа».

К марту 2022 года Роскомнадзор вынес «Новой газете» два предупреждения из-за упоминания «иностранных агентов» без маркировки. Согласно закону, это может стать основанием для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ. Еще через несколько дней Роскомнадзор потребовал удалить с сайта «Новой газеты» репортажи журналистки Елены Костюченко из Херсона и Николаева. За текст из Херсона издание оштрафовали на 350 тысяч рублей по статье о «фейках».

«Новая газета» обжалует решение Басманного суда. «Это ничтожное решение, заказное, политическое. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания», — сказал Дмитрий Муратов журналистам после заседаниия. Его слова цитирует «Медиазона».

Отзыв российским судом лицензии на распространение издания «Новая газета» является «новым ударом» по независимости российских СМИ, заявил Верховный коммиссариат ООН по правам человека, выразив свою «глубокую обеспокоенность». Это решение является «еще одним ударом по независимости российских СМИ, деятельность которых уже пострадала из-за правовых ограничений и усиления государственного контроля, введенных после нападения Российской Федерации на Украину», — говорится в пресс-релизе организации.

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