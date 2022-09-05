Журналиста Ивана Сафронова Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии по делу о госизмене

Московский городской суд вынес приговор Ивану Сафронову по обвинению в госизмене. Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» признали виновным по статье 275 УК РФ, приговорив 22 годам колонии строгого режима. Прокуратура требовала для Сафронова 24 лет заключения. Вину подсудимый не признал. Адвокаты настаивали на бездоказательности обвинения в передаче секретной информации разведкам стран НАТО. Издание «Проект» опубликовало обвинительное заключение, показав, что вся информация, которая фигурирует в деле, была взята из открытых источников.

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В понедельник, 5 сентября, суд огласил только вводную и резолютивную части приговора, не зачитав его обоснование. Ивана Сафронова признали виновным по двум эпизодам обвинения по статье 275 УК РФ с наказанием по 16 лет колонии за каждый. По совокупности суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима, а также к штрафу 500 тысяч, сообщил из зала суда корреспондент «Медиазоны».

На оглашение вердикта пришли десятки человек — коллеги, родные и близкие Ивана Сафронова. После оглашения приговора собравшиеся в зале суда скандировали «Свободу».

Защита Ивана Сафронова сообщила, что будет обжаловать приговор во всех инстанциях, передает из зала суда «Коммерсант».

Адвокат Дмитрий Катчев после заседания назвал приговор «неадекватным», указав, что Ивану Сафронову «дали 22 года за его журналистскую деятельность».

Источник в «органах юстиции» сообщил государственному агентству ТАСС, что Иван Сафронов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение не ранее чем через 14 лет.

30 августа гособвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии. Максимальное наказание по статье 275 УК РФ о госизмене — 20 лет лишения свободы. Сафронова обвинили в двух эпизодах этого преступления, что позволило прокурорам увеличить запрашиваемый срок. Перед прениями прокурор предлагала снизить наказание до 12 лет заключения в обмен на признание Сафроновым вины. Подсудимый отказался.

►Ивану Сафронову запросили 24 года колонии. Издание «Проект» показало абсурдность обвинений

Бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», перед арестом в июле 2020 года перешедший на работу советником главы Роскосмоса, уже более двух лет находится в СИЗО «Лефортово». Вину в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО Сафронов не признал. В своем последнем слове он заявил: «Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой».

Заявление Евросоюза

Европейский союз призвал власти России «снять обвинения с журналиста Ивана Сафронова и освободить его безо всяких условий». С таким заявлением выступил пресс-секретарь Службы внешних связей ЕС Петер Стано, который также подчеркнул: «Систематические репрессии режима в отношении независимой журналистики лишают граждан права на достоверную информацию, в том числе о войне России в Украине».

Russia: 🇪🇺calls on 🇷🇺 authorities to drop the charges against former journalist Ivan Safronov and release him unconditionally. Regime's systematic crackdown against independent journalism deprives citizens of their right to factual information, incl. about 🇷🇺’s war in Ukraine. — Peter Stano (@ExtSpoxEU) September 5, 2022

«Журналистика — не преступление». Заявление независимых СМИ

5 сентября независимые российские СМИ выступили с заявлением, в котором потребовали освобождения Ивана Сафронова. В тексте подчеркивается: «Это устрашающий срок, однако ФСБ так и не предоставила каких-либо доказательств вины журналиста». Информация, которая фигурирует в деле Сафронова, «находилась в открытом доступе».

«Обвинение никак не подтвердило и то, что журналист имел доступ к секретным материалам и тем более передавал их какой-либо разведке. В деле нет и доказательств получения им вознаграждения от иностранных спецслужб», — говорится в заявлении независимых СМИ, которые выражают уверенность, что «причина преследования Ивана Сафронова не в «госизмене», которая ничем не подтверждена, а в его журналистской работе и материалах, которые он публиковал без оглядки на мнение Минобороны и российской власти».

«Журналистика — не преступление. Иван Сафронов должен быть оправдан», — заключают независимые СМИ, требуя «немедленного освобождения Ивана Сафронова» и «расследования в отношении должностных лиц, допустивших нарушения в ходе следствия».

Заявление с требованием освобождения Ивана Сафронова опубликовали «Медуза», «Дождь», «Новая газета», «Новая газета. Европа», «Медиазона», «Важные истории», «Проект», The Bell, The Village, «Холод», «Бумага», «Адвокатская улица» и другие издания.

Издание «Проект» показало абсурдность обвинений в отношении Ивана Сафронова

29 августа издание «Проект» обнародовало обвинительное заключение по делу журналиста и подробное расследование, основанное на обвинительных документах. Материал вышел под заголовком «Процесс. Рассказ о том, как чекисты придумали дело Ивана Сафронова».

Всю информацию, которая в обвинительном заключении названа секретной, журналистам удалось найти в открытых источниках. Сам Сафронов также настаивал на этом. Следователи также не нашли доказательств получения журналистом секретных данных от кого-либо из чиновников, допущенных к гостайне, выяснил «Проект». Ни один свидетель не дал показаний о «преступлениях» журналиста.

В деле речь идет о передаче информации чешскому журналисту Мартину Ларишу и германскому политологу Дмитрию Воронину. Их ФСБ называет сотрудниками разведок зарубежных стран. Лариш и Воронин это отрицают, их причастность к западным спецслужбам тоже остается недоказанной. «Проект» указывает, что даже если Лариш и Воронин действительно работали на иностранные спецслужбы, доказательств того, что журналист Сафронов об этом знал, в обвинительном заключении нет.

Русская служба «Би-би-си» выяснила, что слежку за журналистом по уголовному делу о госизмене начали еще в 2019 году после публикации в «Коммерсанте» статьи Сафронова о поставках Египту российских боевых самолетов Су-35. Выход материала «Су-35 укрепят египетскую силу» вызвал негативную реакцию чиновников в Каире. С тех пор официально о поставках российских истребителей Египту не сообщалось.

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