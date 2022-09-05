Приговор Ивану Сафронову — «демонстративно жестокий» срок за журналистику
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Московский городской суд 5 сентября огласил приговор журналисту Ивану Сафронову по обвинению в государственной измене. Ему назначили 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокаты обжалуют решение суда, которое юристы и коллеги бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» назвали «демонстративно жестоким», «чудовищным», вынесенным в условиях «максимальной закрытости» дела.
Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы. «Это самый жестокий приговор по статье 275 УК за всю историю Российской Федерации», отмечает в своем телеграм-канале адвокат Калой Ахильгов.
Юрист, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков называет приговор «демонстративно жестоким»:
Честно говоря, не нашел приговоров по делам о госизмене со сроками больше 20 лет. Нужно понимать, что санкция статьи 275 УК предполагает максимальное наказание именно в 20 лет.
Ивану Сафронову суд назначил больше, потому что он обвинялся в двух эпизодах, наказание по каждому из которых назначается отдельно. Затем окончательный срок суд определил путём частичного или полного сложения.
Сроки по делам о госизмене всегда были большими. Но в последние годы заметная тенденция из роста. Десять лет назад обычно это была вилка от 6 до 9 лет, в последние пять лет уже нередки приговоры в 12-15 лет. Доцент кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексей Воробьев в апреле 2021 года был приговорён к 20 годам колонии.
Как правило, по этой статье привлекают людей, имеющих доступ к гостайне. Кроме того, на срок по этим делам, действительно, влияет признание вины и сотрудничество. Ивану Сафронову наказание назначено совершено изуверское, демонстративно жестокое, соответствующее нынешним реалиям России.
В журналистской среде этот приговор расценили как наказание за журналистику. Об этом Русской службе RFI сказала журналист, правозащитник, член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева:
Чудовищный срок, учитывая, что у нас за убийство дают значительно меньше. Доцент Соколов получил 12 лет за убийство и расчленение своей аспирантки, относительно недавно тоже к 12 годам колонии за убийство своей жены был приговорен москвич Александр Попов. А здесь 22 года при том, что Иван Сафронов виновным себя не признает и следствие нас не убедило в его виновности.
Максимальная закрытость этого дела не способствовала тому, чтобы мы — его коллеги — поверили в то, что Сафронов действительно виноват. Более того нам кажется, что Иван занимался своей журналистской работой, и то, за что он был осужден, относится непосредственно к ней. Получается, что Иван Сафронов получил грандиозный срок за журналистику.
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