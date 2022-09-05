Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы. «Это самый жестокий приговор по статье 275 УК за всю историю Российской Федерации», отмечает в своем телеграм-канале адвокат Калой Ахильгов.

Юрист, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков называет приговор «демонстративно жестоким»:

Честно говоря, не нашел приговоров по делам о госизмене со сроками больше 20 лет. Нужно понимать, что санкция статьи 275 УК предполагает максимальное наказание именно в 20 лет.

Ивану Сафронову суд назначил больше, потому что он обвинялся в двух эпизодах, наказание по каждому из которых назначается отдельно. Затем окончательный срок суд определил путём частичного или полного сложения.

Сроки по делам о госизмене всегда были большими. Но в последние годы заметная тенденция из роста. Десять лет назад обычно это была вилка от 6 до 9 лет, в последние пять лет уже нередки приговоры в 12-15 лет. Доцент кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексей Воробьев в апреле 2021 года был приговорён к 20 годам колонии.

Как правило, по этой статье привлекают людей, имеющих доступ к гостайне. Кроме того, на срок по этим делам, действительно, влияет признание вины и сотрудничество. Ивану Сафронову наказание назначено совершено изуверское, демонстративно жестокое, соответствующее нынешним реалиям России.