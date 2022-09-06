Еврокомиссия официально предложила полностью приостановить упрощенный визовый режим с Россией

Еврокомиссия опубликовала официальное предложение по полной приостановке упрощенного визового режима между ЕС и Россией. Одновременно выдвинуто предложение о непризнании российских паспортов, выпущенных на оккупированной территории Украины. Политическое решение было принято уже 31 августа во время общей встречи министров иностранных дел ЕС в Праге.

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Настоящее предложение Еврокомиссии по сути означает, что теперь формальная процедура запущена и приостановка упрощенного режима скоро вступит в силу. Теперь дело за Европейским советом, который должен изучить и утвердить предложение. После принятия Советом ЕС решение вступит в силу на второй день после его публикации в официальном журнале ЕС. Россию официально уведомят не позднее чем за 48 часов до приостановки упрощенного режима.

Еврокомиссия считает невозможным сохранять упрощенный визовый режим в условиях, когда Российская Федерация «проводит деструктивную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины, демонстрируя полное пренебрежение к международному порядку». Приостановление режима – реакция Евросоюза на возросшие риски безопасности ЕС в целом и национальной безопасности стран-участниц в частности.

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Уточняется, что каждое государство ЕС будет иметь свободу действий при выдаче краткострочных виз, что позволит обеспечить более тщательный контроль в отношении российских граждан. В заявлении подчеркивается, что ЕС останется «открытым для определенных категорий российских заявителей, путешествующих по жизненно важным целям, включая, в частности, членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества».

Фактически для российских заявителей отмена упрощенного режима будет означать повышение визового сбора (80 евро вместо 35), увеличение срока рассмотрения визы (с 10 до 15 дней, вплоть до 45 дней в некоторых случаях), отмену простого доступа к мультивизам, позволяющим неоднократный въезд, а также расширенный список документов, необходимых для получения визы.

Сообщается, что на данный момент у российских граждан имеется примерно 963 тысяч действующих шенгенских виз. Упрощенный визовый режим уже был частично приостановлен уже 25 февраля, на второй день вторжения РФ в Украину. Предложение о непризнании российских паспортов, выпущенных на оккупированных российских территориях также напрямую продолжает серию инструкций для стран-участниц ЕС относительно жителей Крыма, Донецка и Луганска. Заявление завершается выражением «непоколебимой поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ».

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