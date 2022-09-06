Bloomberg: Конфиденциальный доклад российских экономистов предупреждает о глубоком и длительном кризисе в РФ

Агентство Bloomberg опубликовало отрывки внутреннего отчета, подготовленного для российского правительства. Согласно отчету, российская экономика вернется к довоенному уровню не раньше, чем к концу этого десятилетия.

Агентство Bloomberg опубликовало отрывки внутреннего доклада, подготовленного для российского правительства. Этот документ — «результат многомесячной работы чиновников и экспертов, пытающихся оценить истинное влияние экономической изоляции России из-за вторжения Владимира Путина в Украину», уточняет агентство. Согласно документу, российская экономика вернется к довоенному уровню не раньше чем к концу этого десятилетия. Это резко контрастирует с публичными заявлениями Кремля о том, что экономика РФ практически не пострадала из-за войны и санкций.

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«Согласно внутреннему докладу, подготовленному для правительства, Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией по мере того, как влияние американских и европейских санкций будет распространяться, нанося ущерб секторам, на которые страна годами опиралась в своей экономике», — указывает Bloomberg. Агентство ознакомилось с копией экспертного документа, подготовленного для закрытой встречи высших должностных лиц 30 августа. «Люди, знакомые с обсуждением, подтвердили его подлинность», — утверждает Bloomberg.

В докладе описаны два возможных сценария развития экономики в ближайшие годы, но оба показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже. Так называемый «инерционный» сценарий предполагает, что в следующем году экономический спад составит 8,3% по сравнению с 2021 годом, «стрессовый» сценарий устанавливает, что «дна» российская экономика достигнет в 2024 году, когда спад составит 11,9% по сравнению с довоенным уровнем.

При этом все сценарии основаны на том, что давление санкций на Россию будет только усиливаться и к ограничительным мерам будут присоединяться все больше государств. В докладе также говорится, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа может также ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок.

Эксперты предупреждают, что в течение следующих года или двух будет наблюдаться снижение объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов, от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. Так, например, из-за санкций производители металлов теряют 5,7 миллиарда долларов в год. Хотя позже и возможен некоторый отскок, эти сектора перестанут быть основными двигателями экономики.

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу, которая является основным экспортным рынком для России, может обойтись ей в 400 миллиардов рублей (6,6 миллиарда долларов) в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерянные продажи новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе.

В результате добычу придется сократить, что ставит под угрозу цели Кремля по расширению внутренних поставок газа, говорится в докладе. Отсутствие технологий, необходимых для заводов по производству сжиженного природного газа, является «критическим» и может препятствовать усилиям по строительству новых.

Планы Европы по прекращению импорта российских нефтепродуктов (в прошлом году на них приходилось около 55% экспорта) могут привести к резкому сокращению производства, в результате чего на внутреннем рынке также возникнет нехватка топлива.

Помимо этого, если из-за войны в Украине мировая экономика скатится в рецессию, Россия может столкнуться с еще большим сокращением экспорта, указывает Bloomberg. Это может спровоцировать падение рубля и всплеск инфляции.

Что касается импорта, то «основной краткосрочный риск — это приостановка производства из-за нехватки импортного сырья и комплектующих». «Альтернативных поставщиков для некоторых важнейших импортных товаров просто нет», — говорится в докладе. В долгосрочной перспективе невозможность ремонта импортного оборудования может навсегда ограничить рост.

В настоящий момент санкционные ограничения охватывают около четверти импорта и экспорта России. В докладе подробно рассказывается, как российская экономика сталкивается с «блокадой», которая «затронула практически все виды транспорта». Технологические и финансовые ограничения усиливают давление. По оценкам экспертов, к 2025 году покинуть страну могут до 200 000 ИТ-специалистов, «что является первым официальным прогнозом увеличения утечки мозгов», — комментирует Bloomberg.

Ограничения доступа к западным технологиям могут привести к тому, что Россия отстанет от текущих стандартов на поколение или два, поскольку она вынуждена полагаться на менее продвинутые альтернативы из Китая и Юго-Восточной Азии.

В документе также содержится призыв к ряду мер по поддержке экономики и дальнейшему ослаблению воздействия ограничений. Но по мнению экспертов Bloomberg, эти шаги включают в себя многие из тех же мер по стимулированию инвестиций, которые правительство рекламировало в течение последнего десятилетия, когда рост в значительной степени застопорился даже без санкций.

Отвечая на вопрос журналистов о прогнозах роста экономики, приведенных в материале агентства Bloomberg, министр экономики РФ Максим Решетников отметил, что есть все предпосылки ожидать, что к 2030 году экономика сможет выйти на устойчивый рост 3% ежегодно, что соответствует национальным целям развития страны, сообщает ТАСС.

«В связи с ограниченным доступом к западным технологиям, волной ухода иностранных корпораций и демографическими препятствиями, потенциальный рост страны должен сократиться до 0,5–1,0% в следующем десятилетии. После этого он сократится еще больше и к 2050 году опустится чуть выше нуля. Россия также будет становиться все более уязвимой перед падением мировых цен на сырьевые товары, поскольку международные резервы больше не служат буфером», — цитирует агентство Bloomberg российского экономиста Александра Исакова.

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