Новые угрозы Путина: выступление на ВЭФ во Владивостоке

Выступая на Восточном экономическом форуме, российский лидер Владимир Путин в эту среду вновь комментировал свое решение развязать войну против Украины и цели этой войны. Он также высказался о ситуации на Запорожской АЭС и миссии МАГАТЭ, пригрозил вообще не поставлять энергоносители в Европу, поставил под вопрос стамбульскую «зерновую сделку» о возобновлении украинского морского экспорта продовольствия, а также прокомментировал приговор журналисту Ивану Сафронову.

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О полномасштабной войне против Украины

«Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить», — заявил Путин, в очередной раз обвинив Украину в начале войны в Донбассе в 2014 году (и в «геноциде» в течение 8 лет). Россия якобы «после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем приняла решение ответить так же зеркально (…) вооруженным путем». Путин уверен, что война «приведет к укреплению» РФ — «и изнутри, и ее внешнеполитических позиций».

Путин также полагает, что в Украине «много» тех, кто «ненавидит» собственную власть. На них он намерен «делать опору».

Главным «приобретением» от развязанной им войны Путин назвал «укрепление суверенитета» РФ.

Запорожская АЭС и инспекция МАГАТЭ

Путин заявил, что доверяет обнародованному накануне первому отчету МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС, захваченной еще в марте силами РФ. Он обвинил США и Европу в давлении на МАГАТЭ. Поэтому якобы «они не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории».

РФ и Украина обвиняют друг друга в обстрелах территории АЭС, в компетенцию же МАГАТЭ входят только вопросы безопасности ядерных объектов, ее эксперты не являются военными наблюдателями и не уполномочены фиксировать или расследовать обстоятельства, связанные с ходом вооруженного конфликта.

Зерновой экспорт Украины — Стамбульский договор под угрозой

Путин пригрозил «ограничить» морской экспорт зерновых из Украины, который возобновился, благодаря посредничеству Турции и ООН. Он обвинил западные страны в том, что они оказывали на РФ давление, требуя разблокировать порты Украины для обеспечения продовольствием беднейших стран. Путина, по его словам, снова обманули («грубо кинули», «надули»). Большая часть продовольствия Украины пошла в страны Евросоюза.

«Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и торгового продовольствия по этому маршруту? Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом», — заявил Путин.

О «потолке» цен на газ и нефть из РФ

Предложения ограничить цены на российские нефть и газ (ценовой потолок для газа — в ЕС, потолок цены на экспортируемую морем нефть— на уровне G7) Путин назвал «чушью». Он пригрозил Западу ростом цен на углеводороды, а также полным прекращением российских поставок.

«А что, будут приниматься решения политического характера, противоречащие контрактам [на поставки из РФ]? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще ничего не будем поставлять... Ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут - ничего не будем поставлять... И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: приговаривать "Мерзни, мерзни. волчий хвост"»

О приговоре журналисту Ивану Сафронову — 22 года колонии

Путин заявил, что «деталей не знает», но при этом уверен, что журналист передавал секретные сведения «западной разведке» — «за деньги» (ни то, ни другое было следствием и обвинением не доказано).

Что касается 22 лет, то это журналист, он получил этот срок, этот приговор — насколько я понимаю, я там деталей не знаю, — знаю только, что он не только был журналистом, он еще был и советником руководителя «Роскосмоса» и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок. Контрразведка работала за ним в течение нескольких лет, сидела на каналах его связи, с теми, кто платил ему за эту информацию — закрытую, секретную информацию — деньги. Все отфиксировала, потом в ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи, которыми он пользовался. Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее судебное решение. Насколько оно справедливо с точки зрения срока, который он получил за содеянное, я не берусь судить. Здесь вот генеральный прокурор есть, если он считает, что это избыточное, слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать.

О разгроме в России независимых СМИ и отъезде журналистов

Покинувшие РФ после начала войны журналисты «рады, что могут уехать», уверен Путин.

Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Но теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда на ту же самую зарплату, которую получали, будучи здесь. Они приняли решение поехать в заграницу ближайшую, там в каких-то центрах антироссийских работать. Пусть работают.

Путин потребовал ото всех «определить свою позицию» в отношении действий властей РФ, которые, по его мнению, направлены «на защиту интересов русского народа».

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