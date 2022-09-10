Как проходят в России первые выборы во время войны и кому они нужны

Политическое поле на региональном уровне практически очищено от оппозиционных кандидатов, однако в муниципальные депутаты баллотируется достаточно большое число людей, несогласных с нынешним курсом власти. Фото 23 марта 2021 г.

10 сентября завершился второй из трех дней голосования в России. На этих выборах жители разных регионов избирают муниципальных депутатов, членов городских и региональных парламентов, а в некоторых местах губернаторов. Политическое поле на региональном уровне практически очищено от оппозиционных кандидатов, однако в муниципальные депутаты баллотируется достаточно большое число людей, несогласных с нынешним курсом власти. RFI поговорил с кандидатами, их представителями и политологами.

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Предвыборная кампания на муниципальном уровне в этом году ознаменовалась беспрецедентными усилиями власти по недопуску до выборов хоть сколько-нибудь известных оппозиционных политиков.

Одним из самых популярных способов снятия кандидатов с выборов стала фабрикация административных дел о демонстрации экстремистской символики. Согласно действующему российскому законодательству, осужденные по этой статье лишаются права выдвигать свою кандидатуру на выборах любого уровня.

Чаще всего поводом для возбуждения таких дел становились посты в соцсетях, зачастую многолетней давности, с упоминанием таких структур и проектов оппозиционного политика Алексея Навального, как «Умное голосование», Фонд борьбы с коррупцией или «Штабы Навального». Все они в июне 2021 года были признаны «экстремистскими».

Тех, кого не удавалось «подвести под статью», часто снимали, бракуя подписи, которые самовыдвиженцы должны собрать в свою поддержку, чтобы баллотироваться. В некоторых случаях власти называли поддельными даже подписи ближайших родственников потенциальных кандидатов — родителей, супругов, родных братьев и сестер. В результате десятки оппозиционеров, имевших шансы выиграть выборы, так и не были зарегистрированы.

Немного проще стать кандидатами оказалось тем, кто выдвигался от парламентских партий, так как им не нужно собирать подписи. Впрочем, даже получив статус кандидата, расслабиться такие люди позволить себе не могли, столкнувшись с новой проблемой — военной цензурой и провокациями.

Глеб Солуянов — кандидат в муниципальные депутаты по району Измайлово в Москве от партии КПРФ. Как он рассказал RFI, процесс регистрации прошел «сравнительно легко», но позже коммунист все же столкнулся с попытками убрать его имя из бюллетеней. В июле ему написал человек, представившийся Сергеем Митрохиным — довольно известным в России оппозиционером, в прошлом высокопоставленным функционером партии «Яблоко» и действующим депутатом Мосгордумы. В сообщении писавший настаивал на телефонном разговоре.

Солуянов, будучи сам помощником депутата Мосгордумы от КПРФ, быстро навел справки и убедился, что ему писал самозванец. Некоторое время Солуянов, по его собственным словам, «морозил» лже-Митрохина, но в какой-то момент любопытство взяло верх, и кандидат в мундепы согласился на разговор.

С первых минут нашего общения стало ясно, что он не тот, за кого себя выдает. Голос был непохож, к тому же он неумело изображал, что никак не может включить камеру на своем телефоне, чтобы общаться по видеосвязи. <...> Дальше поддельный Митрохин начал активно интересоваться моей позицией относительно событий в Украине и настойчиво предлагать сотрудничество и участие в некоем „объединительном форуме оппозиции“

— рассказал Солуянов. Истинная цель этого «розыгрыша» ему неизвестна. Он полагает, что это была провокация с целью либо добиться от него однозначно негативных оценок действий России в Украине, либо уговорить его согласиться на сотрудничество с «либералами». Первое позволило бы возбудить административное дело о «дискредитации» армии РФ, а второе — скомпрометировать его перед руководством КПРФ, которое обладает полномочиями для снятия своих кандидатов с выборов.

Избежав одной провокации, Солуянов едва не стал жертвой другого «грязного приема». С ним связалась женщина, которая, как выяснилось позже, была матерью одного из его конкурентов на выборах. Она представилась помощницей некоего предпринимателя и сказала, что он хочет сделать крупное пожертвование на избирательную кампанию Солуянова. После этого она перевела деньги, но не на избирательный счет кандидата, как того требует закон, а на один из его личных счетов. К счастью для Солуянова, этот план провалился из-за юридической неграмотности конкурентов — переведенная сумма оказалась слишком мала, чтобы признать ее получение достаточно грубым нарушением для потери статуса кандидата.

Несмотря на грязную борьбу со стороны своих противников, Солуянов сохраняет оптимизм. Получив статус муниципального депутата, он собирается продолжить борьбу со строительством новой трамвайной линии в своем районе. По мнению самого Солуянова и многих жителей района, эта ветка не улучшит транспортную ситуацию, однако может серьезно испортить жизнь тем людям, под окнами квартир которых она пройдет.

Еще одной проблемой, с которой столкнулись оппозиционные кандидаты, и Солуянов в их числе, на нынешних выборах — военная цензура. Любое публичное высказывание с негативной оценкой войны в Украине и даже просто слово «война», использованное вместо «специальная военная операция», становится поводом для возбуждения административных или даже уголовных дел.

Да, при выступлениях на публике и общении с прессой это серьезно ограничивает. Приходится выбирать слова и иногда говорить то, что люди хотят услышать. Но в личных беседах, видя перед собой адекватного человека, я никогда не скрываю своей позиции,

— говорит Солуянов.

Попытки «подвести под статью» стали популярным способом борьбы с теми оппозиционными кандидатами, которым все же удалось зарегистрироваться. Накануне первого дня голосования неизвестные, представлявшиеся журналистами, начали массово обзванивать оппозиционных кандидатов в Москве. Дозвонившись, лже-журналисты настойчиво задавали вопросы об «Умном голосовании» и отношении к войне в Украине.

Как рассказал RFI зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров, подобные звонки получили несколько десятков оппозиционных кандидатов в Москве — как попавшие в списки «Умного голосования», так и нет. Сам Гончаров посчитал это провокацией с целью запугать кандидатов или подвести их под преследование.

Возможно, задавая вопросы о событиях в Украине и „Умном голосовании“, наших кандидатов пытались спровоцировать на высказывания, которые позволили ли бы сделать их фигурантами административных, а может и уголовных дел. В противном случае это просто акция психологического давления, цель который — вывести всех из равновесия, заставить сомневаться и переживать,

— сказал Гончаров.

Несмотря на давление властей, репрессии и провокации, смысл участвовать в выборах, в том числе на муниципальном уровне, есть, как для кандидатов, так и для избирателей. В этом сошлись сразу несколько опрошенных RFI экспертов.

По словам директора предвыборной кампании «Объединённые демократы» 2017 года известного урбаниста Максима Каца, кампания в Москве проходит нетипично для столицы последних лет.

В Москве с 2011–2012 годов после протестов решили проводить относительно честные выборы. Например в 2017 году никого не снимали. У нас из 1001 кандидата сняли двоих. Масштаб отказа в регистрации был примерно такой же как у „Единой России“ обычно. Никого не снимали принципиально, была такая установка. Сейчас установка обратная. Снимают, причем вручную, всех основных оппозиционных кандидатов. Была кампания по поиску экстремистских материалов, про Навального например. Мореву (Андрей Морев глава муниципального округа Якиманка в Москве — прим. RFI), который вообще ничего не публиковал, на машину наклеили символ („Умного голосования“ — прим. RFI) и сняли по этому поводу,

— говорит Кац.

Впрочем, по его словам, даже с таким давлением оппозиционерам удается бороться и добиваться успеха. В пример он приводит команду оппозиционных кандидатов, пытавшихся зарегистрироваться в Гагаринском районе столицы. Все они были сняты по надуманным основаниям, однако специально на такой случай у них был готов «второй состав» кандидатов, дел на которых вовремя сфабриковать не успели: они успешно зарегистрировались.

«В нашей системе нет возможности сделать политическую оппозиционную карьеру, потому что власти за этим очень следят», — констатирует Кац. Он напоминает, что все оппозиционные главы районов, которые избрались в прошлый раз, не были допущены до выборов в Мосгордуму в 2019.

Но в любом случае люди же не за карьерой идут туда. Это дает возможность что-то сказать, чего-то добиться и главное — дает трибуну, узнаваемость, имя. Ты не можешь идти по этой карьерной лесенке, но ты можешь вполне заработать авторитет, который очень пригодится при каких-то переменах в России,

— резюмирует один из главных идеологов и популяризаторов муниципальных выборов в России в середине прошлого десятилетия.

Человек, который избрался муниципальным депутатом, имеет очень большой опыт общественно-политической деятельности, который мало у кого есть. Человек умеет вести агитацию, убеждать людей, знает, что такое выборы, умеет доносить свои мысли текстово и вербально на выступлении. Знает, что такое коллегиальный орган, знает, что такое регламент и как там чего-то добиться, в этом совете муниципальном. Вообще эти люди нам понадобятся в будущем. И не только когда режим падет, а даже когда просто зашатается,

— убежден Кац.

В этом с ним согласна и политолог, специалист по проблемам законотворчества, стипендиат академии имени Роберта Боша Екатерина Шульман. Она подчеркнула, что отсутствие возможности у муниципальных депутатов свободно высказываться за пределами районной повестки не обесценивает их политической деятельности.

Давайте не будем презирать сразу высказывания о местной повестке. Это жизнь людей. Это то, что непосредственно их каждый день касается, и поэтому это вполне значимые вопросы. Не надо предполагать, что кандидаты в муниципальные депутаты только и мечтают рассуждать о геополитике, но вот им железная рука цензуры зажимает рот, и поэтому они про светофоры и про развязки. Это такая вполне живая, прикладная локальная политика, базовый этаж демократии. Поэтому это само по себе важно и, на самом деле, голосуя за муниципального депутата, прежде всего, надо иметь ввиду его практическую полезность,

— говорит Шульман.

По ее словам, невозможность сделать политическую карьеру в России для оппозиционного политика также несколько преувеличена. К тому же политическая ситуация все-таки может измениться, настаивает она.

Сажать их, конечно, сажают — это правда. Но обратите внимание, что те люди, которые в 2017 году избирались муниципальными депутатами, стали вполне известными. Я бы сказала городского, если не федерального, уровня политиками. Даже если к ним эта известность приходит вместе с обысками, уголовными делами и ограничительными мерами. Политический капитал у них наработан, и при некотором изменении политической обстановки этот капитал может быть пущен в оборот, может принести им какую-то более осязаемую выгоду, чем вот эта вот нагая народная любовь и очень осязаемые политические преследования,

— объясняет Шульман.

Она подчеркнула, что смысл участвовать в нынешних выборах есть не только для кандидатов.

Для голосующих смысл есть всегда. Это не лишнее, тем более в тяжелые времена, когда очень мало способов мирно выразить свою позицию, безнаказанно произвести некое политической действие. Я надеюсь, что в 2022 году все любители рассуждать о том, что власть каким-то образом нагоняет явку с целью легитимизации выборов, уже разочаровались в своей позиции. Властям не нужна высокая явка, им нужна явка административно-зависимого, лояльного электората. Поэтому если вы к нему не относитесь, то тем более надо прийти и сделать сюрприз. Приходите и голосуйте так, как вам подсказывает ваша совесть. Мне кажется нужно этим правом обязательно воспользоваться. Если это не поможет, то, по крайней мере, не навредит,

— убеждена Шульман.

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