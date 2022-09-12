Множатся призывы к отставке Путина от российских муниципальных депутатов

Все больше мунициальных депутатов призывают к отставке Путина. На этот раз мундепы из 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино подписали публичное заявление с таким требованием. К петиции призывают присоединиться всех мунициальных депутатов России.

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Текст заявления и ссылку для его подписания опубликовала мунициальный депутат Семеновского округа Санкт-Петербурга Ксения Торстрем. Она отметила, что текст петиции лаконичный, и никого не «дискредитирует».

Мундепы требуют отставки Путина



Муниципальные депутаты из 18 разных округов Москвы, Петербурга и Колпино требуют отставки Путина. Текст петиции лаконичный, никого не “дискредитирует”. Если вы мундеп и хотите присоедниться - милости просим. pic.twitter.com/APCUZRlznv — Ксения Торстрем (@kseniathorstrom) September 12, 2022

Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В. В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Вдадимира Путина с поста президента РФ!

— говорится в петиции.

На прошлой неделе, 7 сентября, депутаты петербугского муниципалитета «Смольнинское» обратились к Госдуме с требованием обвинить Владимира Путинав государственной измене и отрешить от власти из-за последствий для РФ от войны с Украиной. В их заявлени говорится, что решение начаться войну с Украиной привело к гибели российских военных, проблемам в российской экономике, увеличением военного потенциала Украины и расширению НАТО на восток.

На следующий день семерых петербургских муниципальных депутатов вызвали в полицию. Пятерым выписали протоколы по новой административной статье о «дискредитации» армии РФ, двух отпустили без протоколов, передает российское издание «Коммерсантъ». Сообщается, что на одного из депутатов — Дмитрия Балтрукова — ранее уже составляли протокол о «дисредитации армии» из-за поста от 24 февраля. Два административных протокола грозят уголовным делом по новой «дискредитационной» статье, по которой могут отправить в колонию на три года.

8 сентября обратились к Путину с требованием сложить полномочия уже московские мунициальные депутаты округа Ломоносовский. Протокольное решение с таким требованием выложено на сайте мунициалитета. В обращении говорится о том, что в странах с регулярной сменяемостью власть «люди в среднем живут лучше и дольше, нежели в тех, в которых лидер уходит с поста только вперед ногами». Там же отмечается, что, начиная с третьего срока Путина «все пошло как-то наперекосяк».

«Риторика, которую используете вы и ваши подчиненные, на протяжении длительного времени была пронизана нетерпимостью и агрессией, что в конечном итоге фактически отбросило нашу страну в эпоху Холодной войны. Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием», — говорится в обращении депутатов.

Они призывали Путина уйти в оствку «в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели, и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала».

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