ЦИК РФ объявила предварительные итоги выборов в регионах после подсчета 100% голосов

ЦИК РФ объявила предварительные итоги после подсчета 100% голосов. Действующие губернаторы остались на своих постах. Согласно предварительным итогам ЦИК, «Единая Россия» без сюрпризов набирает большинство практически во всех региональных законодательных собраниях.

На прямых выборах губернаторов и глав в 14 регионах победили представители «Единой России» и два самовыдвиженца, поддержанных партией власти: все победители являются действующими руководителями или временно исполняющими обязанности глав регионов. Они остались на своих постах. Согласно предварительным итогам ЦИК, «Единая Россия» без сюрпризов набирает большинство практически во всех региональных законодательных собраниях.

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Вечером в воскресенье в России завершился очередной единый день голосования (ЕДГ), в рамках которого в 15 субъектах РФ выбирали губернаторов и в шести — депутатов законодательных собраний. Кроме того, в 12 региональных столицах обновлялись составы городских советов и почти во всех субъектах проходили кампании более низкого уровня.

Утром 12 сентября ЦИК сообщила предварительные итоги выборов глав регионов после подсчета 100% голосов: кандидаты от «Единой России» сохранили свои посты в 14 регионах.

Минимальное количество голосов, с которым кандидат от партии «Единая Россия» победил на этих выборах, набрал действующий глава Удмуртии Александр Бречалов (64,37%).

В Адыгее депутаты Госсовета республики переизбрали действующего главу республики Мурата Кумпилова единогласно.

Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев (самовыдвиженец) после обработки 100% протоколов набрал 82,44% голосов. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев (самовыдвиженец) после обработки 100% протоколов набирает 82,31% голосов.

По выборам в региональные заксобрания ЦИК приводит следующие данные:

На выборах в Сахалинскую областную думу «Единая Россия» набирает 47,2% голосов (после обработки 100% протоколов).

На выборах в думу Петропавловск-Камчатского городского округа лидером является «Единая Россия» с 53,77% голосов после обработки 100% протоколов.

На выборах депутатов Госсовета Удмуртии лидирует «Единая Россия» с 51,07% голосов после подсчета 100% протоколов.

«Единая Россия» набирает 60,15% голосов на выборах в Саратовскую областную думу после обработки 97,75% протоколов.

На выборах депутатов законодательного собрания Краснодарского края «Единая Россия» после обработки 97,15% бюллетеней набирает 70,78% голосов.

В Пензенской области на выборах в заксобрание «Единая Россия» после обработки 100% протоколов набирает 74,91% голосов.

В Северной Осетии на выборах в парламент республики после обработки 100% протоколов лидирует «Единая Россия», у которой 67,88% голосов.

На выборах в городской совет Горно-Алтайска в Республике Алтай «Единая Россия» получила 20 из 21 места, сообщил секретарь регионального отделения партии и председатель республиканского Государственного собрания Артур Кохоев.

Солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов уступил на выборах в городскую думу Асбеста. Участвуя в кампании в качестве выдвиженца, он проиграл представителю КПРФ Евгению Шабанову.

Муниципальные выборы в Москве и Московской и области

Согласно результатам ЦИК на утро 12 сентября, в Москве итоговая явка на муниципальных выборах составила 33,9%, учитывая электронное и очное голосование.

Большинство жителей столицы проголосовали дистанционно (более 1,7 млн человек), следует из протоколов ЦИК. На участках избирателям выдали более 695 тысяч бюллетеней.

По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами, более 1100 мест в местных органах самоуправления (из 1400) получили представители «Единой России».

Муниципальный депутат Кетеван Хараидзе победила на выборах в Тверском округе Москвы, находясь под домашним арестом. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на страницу Хараидзе в Facebook. Так как сама Хараидзе не может пользоваться интернетом, сообщение за нее опубликовала ее «группа поддержки».

В Московской области на муниципальных выборах явка, по данным на 15:00 мск 11 сентября, составила всего 15,38%. По данным на 22:00 мск, система онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве обработала и расшифровала все полученные электронные бюллетени (1 692 196 штук), сообщает ЦИК. Результаты пока неизвестны.

Аномальная электронная явка

Как сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова, явка при голосовании через электронную систему в регионах, где она была доступна, составила более 83%. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что проголосовали более 86% граждан, зарегистрированных для участия в ДЭГ.

Проголосовать электронно могли жители восьми регионов. В большинстве из них проводили онлайн-голосование впервые. Только в трех субъектах — Москве, Курской и Ярославской областях — дистанционное электронное голосование (ДЭГ) уже использовалось во время прошлогодних выборов в Госдуму.

Пик голосующих электронно пришелся на первые часы первого дня голосования. Вечером 10 сентября в семи субъектах (кроме Москвы, где не нужно было заранее регистрироваться) явка на ДЭГ превышала 60% от 110 тысяч записавшихся.

Нарушения и «вмешательство Запада»

Результаты голосования на прошедших в России выборах в различные органы власти были отменены на 20 избирательных участках в восьми регионах. Как сообщает газета «Коммерсант», об этом объявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, пояснив, что итоги голосования были аннулированы из-за обнаружения недействительных бюллетеней. «Там 288 бюллетеней, это ничтожное количество. Даже при малейшем подозрении (отменяем), мешочек немножко порвался — отменили», — указала глава ЦИК.

Памфилова также рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября, чтобы комиссия успела рассмотреть все жалобы.

В аппарате уполномоченного по правам человека России не выявили серьезных нарушений в ходе голосования. Омбудсмен Татьяна Москалькова в Telegram подчеркнула «доступность голосования из-за внедрения новых способов его реализации, в частности ДЭГ, которое в этом году реализовано полностью на российской программной платформе».

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, система дистанционного электронного голосования в Москве работала штатно все три дня, она благополучно пережила DDoS-атаки. «У нас за весь период было более 10 тысяч DDoS-атак на нашу систему. Система устояла, выдержала», — цитирует Ковалева ТАСС.

В воскресенье глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев, заявил, что он и его коллеги увидели «попытки вмешательства в выборы в России с использованием немалых материальных и информационно-манипулятивных ресурсов». Выступая на прямой линии в ЦИК в режиме онлайн, он обвинил во вмешательстве страны Запада. По его мнению, Запад пытается «внедрить в представительные органы власти своих, подготовленных на своих же базах агентов влияния».

Пискарев заявил, что деятельность «по продвижению выгодных Западу кандидатов координируется и финансируется преимущественно пятью центрами управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и с Украины», которые ежемесячно выделяют до 30 млн долларов на такую «подрывную деятельность». «Под их контролем находится примерно 100 медиапроектов, которые также отрабатывают задания по производству фейков о деятельности наших вооруженных сил в ходе СВО и в целом о нашей стране», — заявил депутат.

Перед сентябрьскими выборами в России массово заводили уголовные и административные дела на независимых кандидатов. 10 сентября в Москве был задержан кандидат в муниципальные депутаты в Сокольниках, координатор «Пространство Политика» Никита Верзун. Перед этим, 26 августа, задержали кандидата в депутаты Басманного района от «Яблока», член «Левого социалистического действия» Никита Аркин. Ему вменяют статью о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). После заведения уголовных дел кандидаты лишаются права баллотироваться на выборы на ближайший год. 24 августа по этой же причине задержали кандидата в муниципальные депутаты Николая Касьяна. Аналогичные обвинения были предъявлены кандидатам Марине Литвинович, Михаилу Меньшикову, Вадиму Коровину и Татьяне Касимовой.

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