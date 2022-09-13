На похороны королевы Великобритании не пригласили представителей РФ, Беларуси и Бирмы

Представителей из РФ, Беларуси и Бирмы (Мьянмы) не пригласили на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники в британском правительстве.

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Сообщается, что на похоронах Елизаветы II будут присутствовать около 500 высокопоставленных представителей со всего мира. Отмечается, что Иран тоже будет представлен, правда, только на посольском уровне. Приглашения не направили только представителям РФ, Беларуси и Бирмы.

Считается, что РФ и Беларусь не получили приглашения из-за их роли в нападении на Украину, отмечает Sky News.

В Бирме в феврале 2021 года власть захватила военная хунта, свергнувшая гражданское правительство и развязавшая широкомасштабные репрессии. Бирманская хунта поддерживает тесные связи с РФ. Глава хунты генерал Мин Аун Хлайн несколько раз посещал Москву с момента захвата власти.

Несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин не поедет на похороны Елизаветы II. Тогда ничего не сообщалось о том, пришло ли Путину или какому-либо другому официальному представителю РФ такое приглашение.

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