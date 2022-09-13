Российские экологи впервые обратились в суд с климатическим иском против РФ

КОММЕНТАРИЙ

Группа экологических активистов подала в Верховный суд РФ иск с требованием пересмотреть указ президента и распоряжение правительства, которые касаются планов по снижению объема выбросов парниковых газов в стране. Это первый иск в России, связанный с политикой в области борьбы с климатическими изменениями.

Группа экологических активистов подала в Верховный суд РФ иск с требованием пересмотреть указ президента и распоряжение правительства, которые касаются планов по снижению объема выбросов парниковых газов в стране. Это первый иск в России, связанный с политикой в области борьбы с климатическими изменениями.

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13 сентября в Верховный суд РФ обратились 20 истцов. Это 18 физических лиц, среди которых российские активисты движения Fridays for Future, которое появилось после протестных акций Греты Тунберг, и две организации — «Экозащита!» и Московская Хельсинская группа.

В иске говорится, что изменения климата напрямую затрагивают Россию. «Если во всем мире климат потеплел за последние 50 лет примерно на один градус, то в России — на 2,5 градуса, и в дальнейшем это соотношение будет сохраняться или даже усугубляться», — утверждают истцы.

В связи с этим истцы требуют признать недействительным положение указа президента, в котором говорится, что к 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться до 70% от уровня 1990 года. Истцы настаивают на том, что объем выбросов должен быть снижен до 31% от уровня 1990-го. Они также требуют отменить распоряжение правительства России, согласно которому эмиссия парниковых газов должна снизиться к 2050 году на 80% от уровня 1990-го. Истцы требуют, чтобы к 2050 году объем выбросов не превышал 5% от уровня 1990-го.

Сопредседатель «Экозащиты» Владимир Сливяк дал комментарий RFI, в котором рассказал о возможных действиях экологов после подачи иска в Верховный суд РФ.

«Конечно, мы понимаем, что, скорее всего, в российских судах никакого позитивного решения для нас не будет. Мы хотим пойти затем в Европейский суд по правам человека. А для того, чтобы успеть туда, надо было сейчас подавать, потому что до 16 сентября можно рассчитывать на то, что ЕСПЧ примет (нашу заявку – ред.)»

, – сказал Владимир Сливяк.

По его словам, экологи надеются выиграть дело в ЕСПЧ: «Российская Федерация, будучи прекрасно осведомленной о климатическом кризисе и зная, что нас ждет, если мы не будет сокращать выбросы парниковых газов в атмосферу, ничего практически не делает. А если мы посмотрим в государственные программы развития, связанные с топливно-энергетическим комплексом, то мы увидим, что во всех этих программах написано об увеличении добычи ископаемого топлива».

Полное интервью прослушать здесь:

Сопредседатель «Экозащиты» Владимир Сливяк Арина Макарова

Целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов, указанные в иске, рассчитаны по модели независимого экспертного проекта Climate Action Tracker. Именно таких показателей, по расчетам экспертов, Россия должна достичь, чтобы выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению о климате.

В основу иска лег отчет Марка Чернаика из Всемирного альянса экологического права (ELAW). В этом отчете говорится, что сильная жара 2010 года в России стала причиной более чем 50 тысяч преждевременных смертей. Второе следствие климатических изменений — лесные пожары и гибель лесов от вредителей, которые из-за потепления распространяются на север. Третье — таяние вечной мерзлоты, что угрожает устойчивости зданий и объектов инфраструктуры, а также может приводить к вспышкам заболеваний (например, вспышку сибирской язвы на Ямале в 2016 году связывали с распространением ее спор, оттаявших в почве).

Россия — один из мировых лидеров по объему выбросов парниковых газов. В сентябре 2019 года правительство РФ ратифицировало Парижское соглашение по климату, обязывающее постепенно сокращать выбросы парниковых газов в атмосферу до 2050 года.

Всего в мире поданы сотни исков к правительствам и компаниям в связи с климатическими изменениями, указывает «Медуза». В 2020 году ЕСПЧ принял к рассмотрению иск заявителей из Португалии к 33 странам, включая Россию.

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