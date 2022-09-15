Разведка США: Россия заплатила не менее 300 миллионов долларов иностранным партиям, политикам и чиновникам

Государственный департамент США обнародовал расследование своих спецслужб, согласно которому с 2014 года Россия заплатила не менее 300 миллионов долларов различным иностранным политическим партиям, отдельным политикам и чиновникам.

Государственный департамент США обнародовал расследование своих спецслужб, согласно которому с 2014 года Россия заплатила не менее 300 миллионов долларов различным иностранным политическим партиям, отдельным политикам и чиновникам.

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О результатах расследования журналистам крупных американских СМИ сообщили чиновники администрации президента США, имена которых не называются. До того, как результаты расследования были обнародованы, они были переданы американским посольствам по всему миру.

Разведка установила, что финансирование партий с целью усиления своего влияния РФ осуществляла более чем в 20 странах. 300 миллионов долларов источники навали «верхушкой айсберга», поскольку это только прослеженная сумма.

В документе не называются конкретные страны, но некоторая информация появилась в американских СМИ. В частности, называются Албания, Черногория, Босния, Мадагаскар и Эквадор. В одной из стран Азии российский посол передал кандидату в президенты миллионы долларов наличными. Брюссель также представлен как оперативный центр финансирования крайне правых и националистических кандидатов через фонды и аналитические центры. Утверждается также, что эта система была создана Россией на всех континентах. Доклад не затрагивает возможное российское финансирование в США, по которому разведывательное управление проводило отдельные расследования.

Коррупционное финансирование осуществлялось либо наличные деньгами, либо криптовалютой, а также в виде роскошных подарков, которые направлялись через посольства или через сложную систему фиктивных контрактов, подставных компаний или даже с помощью преступных групп. Операции курировали российские ведомства, в том числе ФСБ, и отдельные лица. Среди них источники называют Евгения Пригожина и зампредседателя Госдумы РФ Александра Бабакова.

Разведка предполагает, что для противодействия западным санкциям Россия и дальше может полагаться на схемы тайного влияния, включающие коррупционное финансирование иностранных политиков и партий, в Центральной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

В Италии разоблачения американской разведки за одиннадцать дней до выборов уже назвали «разорвавшейся бомбой на всех уровнях, политическом и институциональном». La Repubblica сообщает, что после разоблачений Рим немедленно связался с Вашингтоном.

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