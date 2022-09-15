ЧВК «Вагнер» и «повар Путина»: кто на вирусном видео о вербовке заключенных в колонии?

В СМИ и соцсетях второй день подряд обсуждают видео, на котором мужчина, похожий на «повара Путина» Евгения Пригожина, обращается к заключенным колонии, предлагая им принять участие в военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер».

В СМИ и соцсетях второй день подряд обсуждают видео, на котором мужчина, похожий на «повара Путина» Евгения Пригожина, обращается к заключенным в российской колонии, предлагая им принять участие в военной операции в Украине в составе ЧВК «Вагнер».

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14 сентября Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео, на котором человек, очень похожий на Евгения Пригожина и называющий себя представителем ЧВК «Вагнер», призывает заключенных записаться в ЧВК и воевать в Украине. Он также рассказывает заключенным про условия службы.

«Мне нужны только штурмовики. (…) Те, кто двигаются вперед, те, кто самые борзые, они выживают лучше. Те, кто дают заднюю, не понимают, что им делать, попадают в задницу», — говорит на видео мужчина. По его словам, минимальный возраст для отправки на войну в Украину — 22 года, «условно» максимальный возраст — 50 лет. Через полгода службы, утверждает вербовщик, заключенных ждет помилование и отправка домой. Главный «грех», по его словам, — это дезертирство: «Тем, кто приезжает и в первый день говорит: „Куда-то я не туда попал“, мы делаем отметку „дезертир“, и после этого следует расстрел».

Также человек на видео говорит, что ему принадлежит ЧВК «Вагнер». Кроме того, он сообщает, что после полугода участия в боевых действиях в Украине есть возможность продолжить службу в ЧВК.

Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей российскому бизнесмену Евгению Пригожину, утром 15 сентября прокомментировала видео с вербовкой заключенных. Представитель компании отметил, что человек в кадре, предположительно, находящийся в одной из колоний и предлагающий вступить в частную военную компанию Вагнера, «чудовищно похож» на предпринимателя, а его речь такая же грамотная.

«Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого,(...) у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи, — говорится в посте пресс-службы «Конкорд».

Вечером 15 сентября пресс-служба компании на своей странице в сети ВКонтакте опубликовала слова, названные комментарием самого Пригожина: «Безусловно, если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами».

Как указывает Русская служба ВВС, Пригожина узнали на видео собеседники редакции, которые с ним работали. «Это его голос. Его интонации. Его словечки и манера говорить... Я на 95 % уверен, что это он, и это не монтаж», – сказал собеседник ВВС. «Очень похож, манера его, и голос очень похож», – цитирует ВВС другого человека, знающего Пригожина. Вместе с тем, Русская служба ВВС не может независимо верифицировать, в какой день и в какой колонии было снято это видео.

Но, как пишут многие СМИ, содержание этого видео совпадает с другими сообщениями о процессе вербовки «вагнеровцами» (и лично Пригожиным) заключенных в российских колониях.

Весной в социальных сетях и в Telegram-каналах начали распространяться объявления о наборе добровольцев, желающих «реализовать себя как воина». Как стало известно NEWS.ru, от кандидатов, по крайней мере на первом этапе, не требуют наличия даже российского гражданства и военного билета. Долги и ограничения на выезд из РФ также не должны стать проблемой для желающих поучаствовать в боевых действиях.

Как указывает The Insider, после визита Пригожина в ИК-6 Йошкар-Олы, добровольцами для отправки на войну в Украине записались около 150 заключенных. О том, что Пригожин лично вербует заключенных в колониях, The Insider писал еще в конце августа. По словам заключенных, Пригожин не скрывает, что вербовку уголовников для войны санкционировал лично Владимир Путин, рассказывает, что «представляет ОПГ, помогающую армии России», и обещает зэкам от 100 тысяч до 230 тысяч рублей в месяц, отдавая предпочтение осужденным за убийство.

Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова на YouTube-канале «Популярная политика» рассказала о том, что на войну в Украине из российских колоний отправились не только насильники и убийцы, но и маньяк-каннибал. По ее данным, совладелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин завербовал уже до 10 тысяч заключенных.

«Берут все статьи, но отдают предпочтение, об этом Пригожин говорил, убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежом. Тоже хорошо берут тех, кто попал в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений. И вот сейчас стали брать уже людей, которые осуждены за изнасилование, но их в отдельный отряд. Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных совершенно зон, там одна есть очень специальная. Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм. Он тоже поехал на войну», – рассказывает она.

Романова отмечает, что записываются на войну заключенные охотно и даже не из-за денег. «Это родственники хотят денег, а заключенные хотят уйти из этой матрицы, выйти, поехать куда угодно, потому что любое место на земле лучше, чем русская тюрьма».

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