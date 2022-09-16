Каждый день в РФ сообщают об обстрелах прилегающих к Украине районов. По данным СМИ, призывников отправляют на оборону Белгородской области

Власти Белгородской области в последнее время каждый день сообщают об обстредах со стороны Украины. В Украине не сообщали о каких-либо операциях за пределами своей территории

В Белгородской области ежедневно заявляют об «обстрелах со стороны Украины». Говорят о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры. Жителей приграничных сел призывают эвакуироваться. Сообщения об обстрелах продолжают поступать и из других регионов запада РФ. По данным «Би-би-си», российских весенних призывников собираются перебросить на оборону Белгородской области. Украина не сообщала о каких-либо операциях за пределами своей территории.

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Последнее извещение в телеграме губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова — об инциденте в 35-тысячном российском городе Валуйки. Он утверждает, что районный центр на юге Белгородской области подвергся «обстрелу ВСУ». По словам губернатора, «система ПВО сработала, но есть разрушения на земле». Он сообщил, что была повреждена подстанция, из-за чего нарушилось электроснабжение города, загорелись восемь частных домов и три автомобиля. Гладков говорит об одном погибшем и двух пострадавших мирных жителях.

В последнее время о обстрелах в Белгородской области губернатор сообщает каждый день. Вчера он написал, что в результате обстрела пострадал таможенный терминал в приграничном селе Нехотеевка, где начался пожар, а также о новых «обстрелах ВСУ» села Красный Хутор. Пострадавших, по его словам, не было.

Об обстрелах заявляют и другие российские губернаторы. 15 сентября глава Курской области Роман Старовойт заявил, что «со стороны Украины» обстреливали позиции российских военных недалеко от деревни Елизаветовка. 13 сентября он завил, что «ВСУ снова обстреляли» поселок Теткино, в результате чего были повреждены восемь домов, газопровод, и район инцидента оказался обесточенным. Пострадавших, по его словам, не было.

6 сентября об «обстреле со стороны Украины» села Кистер заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он рассказл, что там повреждены линии электропередачи, есть разрушения дорожного полотна, осколками повреждены окна жилого многоквартирного дома и административного здания, поврежден памятник советским военным, погибшим во Второй мировой войне. Среди местных жителей пострадавших нет, заявил Богомаз.

На западе РФ призывают жителей приграничных населенных пунктов эвакуироваться. Хотя слово «эвакуация» официально не произносится. Недавно губернатор Белгородской области рассказывал, как лично убеждал «временно покинуть свои дома» тех, кто еще остался в приграничных Журавлевке и Нехотеевке. Обстановку в Журавлевке он назвал «сложной». До этого он рассказывал о встрече с «временно отселенными» из другого российского приграничного села — Середы.

В Валуйском и Шебекинском округах (Белгородская область) в приграничной полосе школьников решили перевести на онлайн-обучение, в детских садах оставили работать только дежурные группы.

Сообщения об обстрелах, взрывах, пожарах, срабатывании ПВО в российских областях, граничащих с Украиной, приходят еще с весны. Российские губернаторы чаще всего заявляют, что речь идет об обстрелах со стороны украинских военных. В Киеве, как правило, не комментируют эти заявления. Украина официально не заявляла о проведении каких-либо операций за пределами собственной территории.

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Срочников отправляют на оборону Белгородской области

В граничащих с Украиной регионах РФ неоднократно продлевали повышенный уровень террористической опасности. В них еще весной создали т.н. «народные дружины» для патрулирования приграничных районов. Белгородская область граничит в том числе с Харьковской, которую российские войска беспорядочно покинули в начале сентября из-за успешного контрнаступления ВСУ.

Русская служба «Би-би-си» сегодня рассказала, что солдат-срочников 1-го гвардейского мотострелкового полка Таманской дивизии, призванных этой весной, готовятся перебросить из Московской области в Белгородскую «для защиты государственной границы». «Би-би-си» ссылается на родственников троих военнослужащих.

Мать одного из новобранцев рассказала, что командование («майор Никитин и лейтенант Вялых») сообщило, что в ближайшие дни солдат-новобрацев отправят в Валуйки, в 30 км от границы с Украиной. Близкие солдат рассказали, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в этом полку погибли солдаты-срочники, затем оставшихся вывезли на территорию России, но не в место постоянной дислокации в Наро-Фоминск, а в Валуйки. По словам сестры одного из военных, сейчас новых срочников хотят отправить в Белгородскую область, чтобы заменить тех, «у кого в октябре дембель».

Родственники солдат говорят, что командование давит на новобранцев с требованием подписать контракты, после чего их можно будет отправлять в зону боевых действий с соблюдением формальностей.

Скрытая мобилизация в России и реклама краткосрочных армейских контрактов идет уже давно. В регионах заявили о создании собственных «добровольческих батальонов». В ЧВК «Вагнер» на войну с Украиной вербуют заключенных. Человек, похожий на Евгения Пригожина, которого называют создателем этой ЧВК, в этих целях лично ездит по колониям.

В России, судя по всему, продолжают не акцентировать внимания на происхоящем в приграничных районах. Во всяком случае — на федеральном уровне. Сообщают об инцидентах на уровне губернаторов. В Кремле публично реагируют крайне редко.

Российские СМИ обнародовали слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на этот счет в середине мая, когда губернатор Белгородской области заявил о первом погибшем в России в результате обстрела села Солохи. Тогда Песков признал «необходимость дополнительных мер по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов», отметив, что об остальных мерах могут говорить военные. Минобороны РФ в своих сводках не упоминает предполагаемые обстрелы территории РФ, о которых сообщают губернаторы.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что на Западе опасаются, что поставки Украине оружия большой дальности может привести к эскалации конфликта, так как Украина может задействовать их для обстрелов территории РФ.

При этом на международному уровне звучали и заявления о допустимости ударов Украины по российской территории в условиях, когда Украина защищается от российской агрессии. К примеру, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что Украина сама решит, переносить ли ей боевые действий за пределы своих границ или нет. По его словам, украинцам жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии, а выбор тактики — это их собственное решение.

В Украине ежедневно сообщают о ракетных, бомбовых, артиллерийских ударах РФ в том числе по гражданской инфраструктуре и жилым домам. По данным ООН, на территории Украины с 24 февраля 2022 года из-за войны погибли более 5800 мирных жителей, ранения получили более 8400 гражданских. Подавляющее большинство погибших и раненых гражданских приходится на территории, подконтрольные правительству Украины. В ООН полагают, что реальное число жертв намного выше с учетом того, что информация из районов, где ведутся интенсивные боевые действия, приходит с запозданием, и множество сообщений находятся на стадии верификации.

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