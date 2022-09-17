Власти РФ объявили Максима Галкина «иноагентом». Артист не раз публично осуждал нападение на Украину

Министерство юстиции РФ внесло в список «физических лиц-иноагентов» артиста и телеведущего Максима Галкина. Он неоднократно публично осуждал нападение России на Украину. В Кремле недавно заявили, что Галкину «явно не по пути» с нынешним курсом РФ.

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Максим Галкин находится за пределами России. После начала российского вторжения в Украину он давал концерты в Латвии, Эстонии, Польше, Великобритании, Финляндии и Австралии и других странах. На 2023 год у Максима Галкина запланирован тур по США. На своих концертах артист осуждал нападение на Украину и высмеивал российскую пропаганду.

Он также заявил, что часть заработанных концертных денег решил перечислить в помощь украинским беженцам.

В своем инстаграме, где у Максима Галкина почти 10 миллионов подписчиков, в конце апреля он выложил видеозапись с осуждением ракетного обстрела Россией жилого дома в Одессе, жертвами которого стали трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. «Вы, официальные лица (РФ), одновременно молитесь с патриархом Иерусалимским о мире, вы приезжаете, везете благодатный огонь в Москву и при этом эта же власть посылает эти ракеты», — сказал он. У видео более семи миллионов просмотров.

«В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче — это не мы. Малайзийский боинг — это не мы. Мариуполь сравняли с землей — это не мы. В Одессу летит ракета — это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем?», — сказал Галкин в том же видео.

До этого артист рассказывал, что после того, как выставил антивоенный пост 24 февраля, у него в России сорвались все рекламные контракты, и в разных городах России стали негласно запрещать его концерты. Тогда он написал, что войне не может быть оправданий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале сентября сказал, что Галкин делал «очень плохие заявления» и что «ему явно с нами не по пути».

В конце августа стало известно, что жена Максима Галкина Анна Пугачева вернулась в Россию. О войне она публично не высказывалась, но посвятила пост прокремлевскому режиссеру Никиты Михалкова фразой героини его фильма «Раба любви»: «Господа. Господа, вы — звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты». Телеграм-канал «Можем объяснить» отмечает, что российские пропагандисты, в том числе Михалков, особенно яростно напали на Пугачеву после ее возвращения. 3 сентября Алла Пугачева появилась на похоронах первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

Российский минюст, пополнив список физлиц-иноагентов, указал, что Галкин якобы получает финансирование из Украины и занимается политической деятельностью, пишут российские СМИ. Максим Галкин занял в этом списке 23-ю строчку. В качестве наказание за неисполнение российских требований для «физлиц-иноагентов» в РФ предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы. Объявленных «иноагентами» РФ обязывает маркировать публикации и отчитываться перед минюстом РФ о доходах и расходах.

Максим Галкин: «От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду»

Максим Галкин прокомментировал решение министерства юстиции у себя в инстаграме: «Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет. (…) Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне, оставаясь честным перед самим собой. (…) Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие, торговлей совестью не занимаюсь».

Что касается «украинского финансирования», Максим Галкин рассказал, что лет 10 назад он получал там деньги, когда давал там концерты, но уже много лет «ни копейки» из Украины не получает.

«От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду продолжать шутить. И считаю это нормальным и моими правом на труд, так же, как и у меня есть право на свободу слова, закрепленное в Конституции Российской Федерации, которую, наверное, министерство юстиции тоже должно охранять. (…) Я к иноагентам себя не отношу», — сказал он.

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