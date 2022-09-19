«Назвать вещи своими именами»: Алексей Горинов выступил в Мосгорсуде, который на месяц сократил ему 7-летний срок тюрьмы за антивоенные высказывания

Московский городской суд лишь символически смягчил приговор муниципальному депутату Алексею Горинову, которого осудили на 7 лет колонии по статье 207.3, введенной в УК после вторжения РФ в Украину для преследования за антивоенные высказывания. 19 сентября Мосгорсуд сократил срок заключения всего на один месяц. Горинов стал первым осужденным по статье 207.3, который был приговорен к реальному сроку заключения. Приговор правозащитники назвали демонстративно жестоким. В своем последнем слове в Мосгорсуде Алексей Горинов признал свою «вину перед многострадальным народом Украины» и «всем мировым сообществом» за то, что «как гражданин своей страны ничего не смог сделать, никак не смог предотвратить длящееся безумие» войны.

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Апелляционную жалобу на приговор Алексею Горинову Мосгорсуд рассмотрел в понедельник, 19 сентября. Судья всего на один месяц сократила 7-летний срок колонии, к которому Алексея Горинова приговорил суд первой инстанции по статье 207.3 УК, введенной в марте этого года — в начале вторжения РФ в Украину — для преследования за антивоенные высказывания. Горинов — первый осужденный в России по этой статье, приговоренный к реальному сроку заключения.

Мосгорсуд лишь скорректировал квалифицирующий признак «преступления» в обвинении Алексея Горинова: из формулировки «группой лиц по предварительному сговору» исключили слова «по предварительному сговору» — оставив лишь словосочетание «группой лиц». Об этом сообщил информационно-правозащитный портал «ОВД-Инфо». (Вместе с Гориновым по делу проходит глава Красносельского муниципального округа Елена Котеночкина, которая уехала из России. Ее заочно арестовали).

Судья закрыла сегодняшнее заседание, объяснив это поступавшими в суд угрозами и сославшись на п. 4 ч. 1 ст. 241 УПК (обеспечение безопасности участников судебного разбирательства). Заседание прошло без слушателей. По утверждению судьи, ранее в Мещанский районный суд поступали угрозы (по факту угроз возбуждено уголовное дело). Приставы не пустили в здание даже супругу и сына Алексея Горинова.

8 июля Мещанский суд (судья Олеся Менделеева) приговорил муниципального депутата района Красносельский Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы за выступление на заседании депутатов 15 марта, в ходе которого он предложил провести минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине», назвал «спецоперацию» войной и заявил о том, что проводить досуговые мероприятия на фоне российского вторжения в соседнюю страну недопустимо. Горинова осудили по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК, карающей за распространение сведений об армии РФ, которые власти сочтут «заведомо ложными». По второй части этой статьи предусмотрено наказание от 5 до 10 лет тюрьмы. Горинова задержали и отправили в СИЗО в конце апреля, следствие было проведено в рекордный срок — за пять дней.

Последнее слово Алексея Горинова

Алексей Горинов выступил в Мосгорсуде с последним словом перед решением по апелляционной жалобе на приговор. В нем он напомнил, к какой «внешнеполитической, экономической и морально-нравственной катастрофе» привело Россию ее политическое руководство, развязав войну против Украины. Горинов указал на «перевернутую картину мира», насаждаемую российской пропагандой, которая «ежедневно и ежечасно внушает, что эта война — ради мира, приучает к тому, что убивать друг друга — это правильно и нормально».

Горинов также признал свою вину, но вовсе не за то, за что был осужден на 7 лет колонии: «Я хочу признать свою вину. Вину перед многострадальным народом Украины. Перед всем мировым сообществом. Вину в том, что я, как гражданин своей страны, ничего не смог сделать, никак не смог предотвратить длящееся безумие. Прошу простить и за то, что, по-видимому, уже ничего не смогу сделать для его прекращения».

Семь лет лишения свободы — много это или мало? Солнечное излучение достигает Земли за восемь минут. Волновой фронт от направленного в небо луча прожектора достигнет ближайшей к Солнцу звезды за четыре с лишним года, — пройдет почти две трети моего срока. До ближайшей к нам звездной системы — галактики Андромеда — свет доберется примерно за два миллиона лет. Невообразимо много? Но вспомните, скольких человек коснулась война в Украине, отняв у каждого годы мирной, нормальной жизни, — а у кого-то вообще жизнь! — и умножьте… Почувствуйте, поймите космический масштаб событий, о которых идет здесь речь. Такой же масштаб ответственности, лежащей на каждом, — включая меня. И самое малое, что я могу — называть вещи своими именами. Хватит ли мне семи лет, — с учетом прожитого, — чтобы перевоспитаться из пацифиста в «ястреба»? Чтобы признать проводимую специальную военную операцию не военным конфликтом, войной, — а миротворческой акцией, несущей людям мир? Чтобы научиться отрицать гибель гражданского населения, включая детей, в ходе этой «операции»? Чтобы призывать не к прекращению военных действий, а к их продолжению? Посмотрим… Посмотрим также, хватит ли этих семи лет политическому руководству России, чтобы осознать, к какой внешнеполитической, экономической и морально-нравственной катастрофе оно привело нашу страну. Невиданные со времен Второй Мировой войны разрушения в европейской стране. Многие десятки тысяч погибших и раненых с обеих сторон. Миллионы беженцев. При этом нам ежедневно и ежечасно внушают, что эта война — ради мира. Приучают к тому, что убивать друг друга — это правильно и нормально. В одном блоке теленовостей нам восторженно показывают смертоносную стрельбу снарядами и ракетами, каждый выстрел которыми стоит миллион рублей! Потом — доставку гуманитарной помощи выжившим, на «освобожденные» от них же территории. А после этого предлагают скинуться на очередную дорогостоящую операцию больному ребенку. Нет! Это ненормально. Это может казаться нормальным только в перевернутой картине мира, которая сложилась в голове одного — или в головах у нескольких человек, обладающих абсолютной властью, всеми ее рычагами, и отделивших себя от гражданского общества, от народа. Я хочу признать свою вину. Вину перед многострадальным народом Украины. Перед всем мировым сообществом. Вину в том, что я, как гражданин своей страны, ничего не смог сделать, никак не смог предотвратить длящееся безумие. Прошу простить и за то, что, по-видимому, уже ничего не смогу сделать для его прекращения. Я говорю это и от имени моих подавленных страхом репрессий соотечественников, от которых получаю множество писем в свою поддержку. Сейчас на ведущих экономически развитых странах, на их правительствах лежит ответственность за мир на Земле, за жизнь и технологический прогресс без войн. Россия уже принесла в ХХ веке неисчислимые жертвы в Гражданской войне, в безумии коллективизации и Большого террора, в двух мировых и во многих локальных войнах, — но пока что так и не прошла тест на свою долю ответственности. Осознавая неправомерность своих деяний, власти перекладывают на суды часть бремени ответственности за эти деяния, судорожно распихивая по тюрьмам и лагерям граждан — за слово, за выражение своего мнения, за убеждения. Сама возможность в XXI веке возбуждения уголовных дел, подобных моему, возможность сегодняшнего судебного следствия — позор для нашей страны. Все это уже было в ее истории. Исходя из уроков нашего общего прошлого, в виду неизбежно грядущего будущего России, — я уже оправдан.

В апелляционной жалобе адвокаты Алексея Горинова Катерина Тертухина и Светлана Давыдова указали, что приговор Мещанского суда был вынесен с многочисленными нарушениями и не может быть признан обоснованным и законным. Они ходатайствовали об отмене обвинительного приговора в отношении Горинова и оправдании депутата.

Адвокаты также обратились к Мосгорсуду, требуя приостановить производство по уголовному делу и обратиться в Конституционный Суд с просьбой проверить статью 207.3 УК РФ на соответствие Основному закону РФ. Ранее судья Мещанского районного суда Олеся Менделеева отказала защите в обращении в КС с формулировкой, что адвокат не лишен возможности самостоятельно обратиться в КС.

В этот понедельник дипломатическое ведомство Европейского союза выступило с заявлением по делу Алексея Горинова, выразив солидарность с осужденным депутатом и другими россиянами, которые осмеливаются выступать против войны. Текст заявления опубликован по-русски в официальном телеграм-канале представительства ЕС в РФ.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков 15 сентября напоминал, что по статье 207.3 УК в России возбуждено более 100 уголовных дел. Вынесено порядка десяти приговоров. «Во всех случаях вынесены обвинительные приговоры», — указал адвокат.

Двоим осужденным назначено лишение свободы. Самое строгое наказание в 7 лет колонии общего режима получил муниципальный депутат Алексей Горинов в Москве (часть 2 статьи 207.3). 6 месяцев колонии-поселения назначены в Тюмени Эдуарду Щербакову (часть 1 статьи 207.3),

— указал Павел Чиков.

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