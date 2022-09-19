Дело жены декабриста Галкина. Как отреагировало общество на письмо Аллы Пугачевой Минюсту

В воскресенье вечером российский интернет взорвался обращением Аллы Пугачевой к министерству юстиции, в котором она просила признать ее вслед за мужем, Максимом Галкиным, иностранным агентом. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала Пугачева на своей странице в инстаграмме.

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Галкин был признан иноагентом 16 сентября. Узнав о решении Минюста, Галкин после того, как Минюст признал его иноагентом, заявил, что не относит себя к таковым и денег от Украины за свои искренне сделанные заявления не получал. В Минюсте пояснили, что Галкин получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности».

Комментируя решение ведомства в опубликованном в своем инстаграме видео, артист заявил: «Иноагент так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу». Он добавил, что никогда не занимался политикой. Минюст не стал опровергать слова Галкина, хотя и ни одного доказательства в пользу своей версии о причастности Галкина к политике и иностранным деньгам привести не смог.

С началом войны семья Галкина-Пугачевой покинула Россию, обосновавшись в Израиле. Через некоторое время Пугачева с детьми вернулась в Москву, а Галкин остался за границей. Сейчас он дает концерты в Европе. При возвращении Алла Борисовна объяснила такое решение бытовыми вопросами — дети должны идти в школу, к тому же возникли кое-какие проблемы с замком в деревне Грязь. В одном из блиц-интервью на вопрос, что она собирается делать в России, певица ответила: «Порядок наводить. В своей голове, в вашей голове».

Реакция на письмо артистки в Минюст вызвала небывало бурную реакцию. Отметились и поклонники Пугачевой, и ненавистники, и политики.

«Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь её место в историческом музее времён СССР. Самое, наверное, грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей», — заявил вице-спикер госдумы Петр Толстой.

Депутат Михаил Делягин дал Пугачевой совет — как вступить в иноагенты. «Это ее проблемы. Пусть она скажет, что „рашка-какашка“ и ее включат. Или пусть возьмет деньги на разрушительную деятельность в рамках Российской федерации. Есть соответствующая статья в УК РФ. Давайте я скажу, что хочу, чтобы меня все звали леопардом. Классно, но я же не леопард. Нужно соответствовать определенным критериям», — высказался «политик».

Что-то попыталась сказать депутат думы, бывший глава комитета по культуре Елена Драпеко: «Пугачева — женщина умная, должна предугадывать последствия сказанного. Если она решила поддержать мужа, пусть вместе с ним путешествует по миру». Вероятно, бывшая актриса таким образом предложила Пугачевой убираться из страны.

Актриса Мария Шукшина обиделась за «наших мальчиков»: «С чего Пугачева решила, что наши солдаты, защищающие русских людей на Донбассе, и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь? Именно они сражаются за Родину, за ее процветание и свободу».

Либерально настроенная общественность восприняла заявление певицы с нескрываемым восторгом, расценив заявление как гражданский подвиг. Известный блогер Альфред Кох так расценил выступление Пугачевой:

Пугачева лучше Путина знает свой народ. И если она открыто встала против Путина, значит с этим народом что-то произошло. Я лично так думаю. И это ее выступление — знак того, что победа близка. И это будет наша победа».

Журналистка Ксения Ларина назвала певицу «женой декабриста». Бывший советский диссидент Александр Подрабинек счел поступок Пугачевой достойным подражания: «Это очень сильный поступок для человека, никак не вовлеченного в политику. И это очень достойный пример для других артистов, писателей, музыкантов, для всех публичных людей, готовых осуждать войну с Украиной у себя на кухне или в кругу друзей и боящихся сказать это так, чтобы услышала вся страна».

Российский экономист, профессор Максим Миронов в написал в Twitter, что Алла Борисовна теперь его кандидат на выборах президента России в 2024 году. Бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник подозревает, что «восстание Пугачевой приведет к падению режима». Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что «Алла Пугачева выступила за свободу слова, против репрессий и войны. Миллион алых роз против сил зла».

При этом украинская общественность отнеслась к высказыванию Пугачевой более чем скептически. Исключение составляет лишь советник офиса президента Украины Алексей Арестович, который объявил шаг Пугачевой предвестником глобальных катаклизмов: «Бунт Аллы Борисовны, личности огромного человеческого масштаба, против путинской Системы, это:

— подрыв легитимности ведущей мифологии путинского режима,

— подрыв главного нарратива, обосновывающего эту войну,

— взрыв в середине самоидентификации граждан, составляющих основу легитимизации путинского режима,

— начало конца этого режима».

Но большинство украинских наблюдателей все же не готовы видеть в поступке Пугачевой признаков героизма — больше всего их возмутили слова сочувствия к российским солдатам, которых артистка называет «наши мальчики» и которым открыто сочувствует. Кроме того, многих возмутил тот факт, что певица высказалась против войны только на исходе ее седьмого месяца. Многие вспомнили также, что уже после аннексии Крыма Галкин выступал в оккупированном Крыму, что он вел программу на Первом канале — главном пропагандистском ресурсе и что в 2014 году, уже после аннексии Крыма и вторжения России на восток Украины, получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени из рук Путина.

Показательно, что кремлевские и провластные российские СМИ ничего не сообщили, даже одной строкой в новостях, об обращении Пугачевой к Минюсту. Скорее всего, Кремль и Минюст оставят без внимания поступок артистки.

Вместе с тем под постом Пугачевой в инстаграмме, где она приводит свое письмо Минюсту, на середину дня понедельника было уже около 600 000 лайков.

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