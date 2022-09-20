Актер Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе. Он находился в микроавтобусе, который собирался отправлять в ДНР

Российский актер, режиссер, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Пускепалис погиб в автокатастрофе в Ярославской области. Смерть актера уже подтвердил губернатор Ярославля.

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Актер находился в микроавтобусе Ford Transit, который, по данным Mash, «планировали закамуфлировать и отправить в ДНР, в подарок подразделению диверсионно-разведывательного отряда комбата "Волк‎"». За рулем был 56-летний сотрудник театра драмы им. Федора Волкова Александр Синицын. По сообщению РИА Новости, он тоже погиб.

«Как я провел этим летом». Кадр из фильма. Режиссер Алексей Попогребский. Россия, 2010. © Кинокомпании «Коктебель», «Россия 1», «StartFilm».

Пускепалис поддерживал действия России в Украине после 24 февраля. Более того, он неоднократно посещал самопровозглашенную ДНР с 2015 года и дружил с ее бывшим главой Александром Захарченко, о чем рассказывал лично. В 2018 году Пускепалис вместе с писателем Захаром Прилепиным стал заместителем художественного руководителя театра МХАТ им. Горького Эдуарда Боякова: всех троих помимо творческих интересов объединила активная поддержка ДНР и ЛНР. По утверждению Прилепина, Пускепалис поддерживал ДНР в том числе и финансово. В 2019 году Пускепалис был назначен художественным руководителям Ярославского театра драмы имени Федора Волкова, старейшего российского драматического театра.

Помимо российских кинопремий «Ника‎»‎, «‎Золотой орел»‎ и «‎Белый слон», Пускепалис — лауреат «‎Серебряного медведя» Берлинале и премии кинофестиваля в Карловых Варах за лучшую мужскую роль.‎‎

Бронированный автомобиль Пускепалис решил перегнать в Донбасс лично и буквально накануне публиковал видео, где показывал припаркованный у театра микроавтобус.

Агентство РИА Новости со ссылкой на полицию уточняет, что микроавтобус Пускепалиса сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой фурой. ТАСС добавляет, что авария произошла в Ростовском районе на 201-м км автодороги М-8 «‎Холмогоры»‎.Уже появились фотографии с места аварии:

Идеолог «‎русского мира» философ Александр Дугин, недавно потерявший дочь в результате взрыва автомобиля, написал в своем телеграм канале: «Погиб Сергей Пускепалис... Он ехал на фронт. Царствие ему Небесное. Он был прекрасным человеком и настоящим патриотом‎».

Тигран Кеосаян назвал Пускепалиса «большим патриотом‎», а гибель актера охарактеризовал как «‎вопиющую несправедливость».‎ Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в комментарии РИА Новости сказал так: «‎Пускепалис помогал людям на Донбассе и погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль‎»‎.

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