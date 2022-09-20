Госдума ввела в УК понятия «мобилизация» и «военное положение», а также наказания за сдачу в плен и отказ участвовать в военных действиях

Депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс России. Ко второму чтению в законопроект внесли ряд новых статей: предлагается считать периоды мобилизации, военного положения и военного времени отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Новости о поправках в Уголовный кодекс, а также объявления о проведении срочных референдумов в оккупированных областях Украины обвалили фондовый рынок России.

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20 сентября Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс России, введя понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Законопроект был принят единогласно.

Среди новых статей УК — «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и «Мародерство» (статья 356.1 УК РФ, до 15 лет).

Кроме того, закон ужесточает до 10 лет лишения свободы наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК). Уголовная ответственность также предусмотрена для людей, находящихся в запасе и призванных на военные сборы, в случае неявки или дезертирства.

В список отягчающих обстоятельств, согласно принятому закону, добавили совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время».

Закон также вводит наказание (часть 2.1 статьи 332 УК) за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в период военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта, а также за отказ участвовать в военных или боевых действиях. Согласно принятым поправкам, за это грозит от двух до трех лет лишения свободы.

Как сообщается на сайте Госдумы, увеличиваются наказани за нарушения правил несения пограничной и караульной службы, умышленное повреждение или уничтожение военного имущества — до 10 лет тюрьмы. За уничтожение военного имущества в военное время по неосторожности срок тюремного заключения может достигать пяти лет.

Кроме того, наказание предусмотрено для предприятий и лиц, неисполняющих должным образом государственный оборонный заказ (ст. 201.2, 201.3, 285.5, 285.6).

Законопроект вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первым о поправках в Уголовный кодекс РФ сообщил правозащитник Павел Чиков. Он призвал подписчиков в случае необходимости связываться с адвокатами по «‎Горячей линии для призывников и военнослужащих».‎‎

Новости о поправках в Уголовный кодекс, а также объявления о проведении срочных референдумов в оккупированных областях Украины обвалили фондовый рынок России. Эти меры (...) российский фондовый рынок «воспринял как новую фазу войны», отмечает The Insider. Индекс Мосбиржи на пике обвалился на 10,5%, позднее отыграв половину падения и опустившись к 16 часам по московскому времени на 5,37% — до 2300 пунктов, впервые с 30 августа. Курс рубля практически не отреагировал на новый обвал фондового рынка, наоборот, даже укрепился, хотя во время предыдущих эмоциональных движений рынка валюта следовала за общим движением.

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