Ведущий Низовцев вызвал Николая Пескова, сына пресс-секретаря Путина, в военкомат в прямом эфире
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Прямо в эфире youtube-канала команды Навального «Популярная политика» ведущий Дмитрий Низовцев позвонил Николаю Пескову и вызвал его в военкомат на медкомиссию
Сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, ответил на звонок ведущего канала «Популярная политика», который представился сотрудником одного из московских военкоматов. Разговор проходил прямо в прямом эфире на youtube и занял пять с половиной минут. Николай Песков заявил, что в его случае вопросы о мобилизации «на таком уровне не решаются». RFI приводит фрагмент диалога:
Николай Песков: Если вы знаете, что я господин Песков, то понимаете, насколько это не совсем неправильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне. <...> Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права.
Дмитрий Низовцев: В Российской Федерации происходит мобилизация, Николай.
<...>
Николай Песков: Я вообще-то с вами на одной стороне. Мне надо просто понимать как и что, нужно посоветоваться перед тем, как к вам приезжать.
Кроме того, Николай Песков пояснил: «если придется защищать Родину, у меня с этим нет никаких проблем. Мне просто нужно понимать целесообразность». Дмитрий Песков уже успел отреагировать на это видео со звонком его сыну: «Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже». Однако разговор осуществлялся в прямом эфире, где монтаж технически невозможен.
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