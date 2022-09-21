«Все имеющиеся средства»: в России объявили частичную мобилизацию

Мобилизация

Президент России Владимир Путин объявил в среду, 21 сентября, о частичной мобилизации. Призыв на военную службу коснется 300 тысяч человек,

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. В обращении к нации 21 сентября российский президент сказал, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Специалисты поясняют, что пока призыву подлежат те, кто служил.

Реклама Читать далее

По словам Путина, мобилизацию предложило провести Минобороны. Указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября. Мобилизация также касается военной промышленности. В тексте Указа говорится о предоставлении «гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса», права «на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации».

Решение о мобилизации Путин объяснил тем, что Запад «пытается разобщить и уничтожить Россию» и подталкивает Киев к переносу военных действий на территорию России. Кроме того, президент обвинил страны Запада в «ядерном шантаже» и заявил, что Россия владеет ядерным оружием и для защиты страны «использует все имеющиеся средства».

При угрозе своей территориальной целостности Россия «использует все имеющиеся средства», заявил президент России Владимир Путин.

Те кто шантажирует нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. Владимир Путин

Почти сразу после Путина выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил, что будут призваны 300 000 резервистов. О мобилизации студентов и отправки на войну срочников речи не идет, уверяет министр обороны. По его словам, Россия воюет «не с украинской армией, а с коллективным Западом».

Шойгу впервые за почти 7 месяцев войны обнародовал цифры потерь — 5937 российских военных погибли за время войны в Украине. Однако, поскольку информация о потерях закрыта, подтвердить или опровергнуть эти данные невозможно. Как подсчитала Русская служба BBC, которая вместе с изданием «Медиазона» ведет поименный список потерь российских военнослужащих, по данным на 16 сентября в Украине погибли не менее 6 476 солдат и офицеров российской армии.

Политолог Андрей Колесников в утреннем шоу на YouTube канале Александра Плющева отметил, что «объявление частичной мобилизации свидетельствует о провале специальной военной операции. И теперь государство ведет войну со своими гражданами, а конкретно с мужским населением России».

«В опубликованном указе президента мобилизация названа частичной, но никакие параметры этой частичности — ни территориальные, ни категориальные — не обозначены», — отмечает в среду утром в своем телеграм-канале политолог Екатерина Шульман.

По такому тексту призвать можно кого угодно, кроме работников оборонно-промышленного комплекса, у которых есть отсрочка на период работы. О том, что мобилизация касается только находящихся в запасе и имеющих какие-то особо нужные специальности, сказано в выступлении, но не в указе. И да, в обращении операция теперь упреждающая, а не специальная. Специально не вышло, приходится действовать тотально. Екатерина Шульман

Адвокат Калой Ахильгов пояснил читателям своего телеграм-канала, кого может коснуться частичная мобилизация. «Призываться будут:

а) из запаса;

б) кто имеет боевой опыт;

в) с нужной армии военно-учетной специальностью;

г) ни о какой мобилизации и призыве студентов речи не идет и не будет;

д) все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут.

е) студентов никто призывать и отмобилизовывать не будет.

Всего в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса».

К расплывчатым формулировкам Указа Путина примешивается и недоверие к обещаниям российской власти. И Путин, и Шойгу не раз говорили о том, что срочников на войну отправлять не будут. Однако было немало подтверждений того, что срочники оказывались в зоне боевых действий.

«Все еще идет по плану, не правда ли?» — прокомментировал обращение Путина в твиттере советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокировку банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для "опущенных" в ИК», — написал он.

Выступление Владимира Путина и Сергея Шойгу ожидалось во вторник вечером, федеральные телеканалы даже изменили для этого сетку передач. Однако около 10 вечера выяснилось, что обращения Путина и Шойгу перенесены на утро среды. С чем был связан перенос до сих пор непонятно.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться