Движение «Весна» объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации

Мобилизация

Российское молодежное движение «Весна» объявило о всероссийской акции протеста против мобилизации под лозунгом «Нет могилизации». Активисты предлагают несогласным с решением властей о частичной мобилизации собраться сегодня, 21 сентября, на улицах российских городов в 19 часов.

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«Тысячи российских мужчин — наших отцов, братьев и мужей — будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?», — говорится в обращении движения.

В телеграм-канале «Весны» поэтапно публикуются места сбора для проведения акций в разных городах России.

Как сообщает издание Baza, после призыва «Весны» выходить на улицы, сотрудников российских спецполков по тревоге собирают к 14 часам. Все они «должны быть в касках, с щитами и дубинками».

Как сообщает издание Кавказ.Реалии на митинг против мобилизации сегодня собираются выйти матери Чечни. Такой призыв распространяется в локальных чатах. Митинг пройдет возле мечети «Сердце Чечни» в Грозном.

«Настал день, когда мы все дружно должны показать свою сплоченность. Наших детей отправили на войну умирать, все мои сыновья в Украине, двое из них уже мертвы. Остальных я им не отдам. Если выйду я одна к мечети, меня запугают или еще хуже, но если мы все будем вместе, и скажем, что наши дети – не расходный материал, то наши дети будут с нами. Одними статусами в соцсетях мы не сможем спасти своих детей», — приводит издание слова сообщения.

Одновременно, по данным источников Кавказ.Реалии, приближенный к главе Чечни кадий Веденского района Арби Джафаров ходит по дворам сел района и призывает местных жителей никуда не выходить и оставаться дома. Власти Чечни информацию о митинге назвали «информационным вбросом недоброжелателей, сидящих в Европе».

Накануне, после того, как Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс России, «Весна» призвала российских солдат отказываться от участия в войне и сдаваться в плен.

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