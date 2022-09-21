Жанна Агалакова отказалась от российских государственных наград

Бывшая телеведущая российского «Первого канала» объявила о том, что возвращает все государственные награды. Фотографию квитанции на бандероль с адресом «Москва, Кремль, Владимиру Путину» журналистка опубликовала 21 сентября у себя в фейсбуке.

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На своей странице в фейсбуке Жанна Агалакова опубликовала фотографию, сделанную на фоне парижского почтового ящика, с почтовой квитанцией в руках, а также фотографию своих наград с приложенным к ним письмом:

Господин президент, Ваше руководство ведет страну к пропасти. Ваши награды считаю неприемлемыми. Жанна Агалакова.

Жанна Агалакова работала на «Первом канале» более 20 лет, была собкором телеканала в Париже и специальным корреспондентом в Нью-Йорке. С «Первого канала» журналистка уволилась после начала полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину.

В 2018 году Агалакова была награждена Орденом Дружбы. За 12 лет до этого, в 2006-м, получила ордена «За заслуги перед отечеством» II степени — за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.

22 марта проживающая в Париже журналистка дала пресс-конференцию в офисе правозащитной организации «Репортеры без границ», чтобы рассказать о своем увольнении с «Первого канала». В ходе этого выступления Агалакова рассказала о компромиссах, на которые шла в течение двадцати лет своей работы на кремлевском телеканале, осудила пропаганду и выступила против западных санкций в отношении Москвы.

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