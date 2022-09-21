Индекс Мосбиржи рухнул почти на 10% после объявления о мобилизации

мобилизация

Индекс Мосбиржи рухнул почти на 10% после объявления частичной мобилизации в среду, 21 сентября.

После объявления президентом России Владимиром Путиным о частичной мобилизации на российском рынке акций произошел обвал. На открытии торгов 21 сентября индекс Мосбиржи снизился на 9,61%, до 2002,73 пункта. Это минимальный уровень после 24 февраля.

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Одновременно долларовый индекс РТС упал на 11,81%, до 1017,86 пункта, что стало новым минимумом с 18 августа, сообщает РБК.

На момент публикации этой новости индекс Московской биржи восстановился до 2 138,26 пунктов (-3,49% с начала торгов), индекс РТС — до 1104,93 пункта (-4,27%).

Индексы падают второй день подряд. Накануне, 20 сентября, котировки обвалились примерно на 10% — после того, как оккупационные власти самопровозглашенных «ДНР», «ЛНР», а также Запорожской и Херсонской областей объявили о проведении «референдумов о присоединении к России».

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу вслед за ним заявил о планах призвать на военную службу 300 тысяч резервистов.

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