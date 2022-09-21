Петицию против мобилизации за несколько часов подписали десятки тысяч человек

Мобилизация

Владимир Путин и Сергей Шойгу в марте 2022 года.

Запущенную на сайте Сhange.org петицию против частичной мобилизации, объявленной 21 сентября Владимиром Путиным, подписали на момент публикации этой новости 80 тысяч человек.

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«Мы, граждане России, женщины и мужчины, выступаем против общей и частичной мобилизации. Законных оснований, взвешенных и аргументированных причин для ее объявления у президента Владимира Путина нет и быть не может», — говорится в тексте петиции.

Сбор подписей против мобилизации был запущен движением «Мягкая сила» на платформе Change.org еще в апреле — на фоне слухов о всеобщей мобилизации. Сейчас петиция вновь набирает популярность.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на военную службу призовут 300 тысяч резервистов.

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