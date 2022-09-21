Прокуратура Москвы предупредила россиян об ответственности за участие в антивоенных акциях

мобилизация

В ОВД-Инфо сообщили о задержании более 400 человек на марше в Москве, по данным на 16.00

В ожидании протестов против объявленной сегодня мобилизации прокуратура Москвы предостерегла жителей столицы и напомнила о возможной административной и уголовной ответственности за участие в митингах и за призывы выходить на улицы.

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Среди административных статей — 20.2 КоАП РФ и 20.3.3 КоАП РФ за нарушение порядка проведения митинга или пикетирования и за «публичные действия, направленные на дискредитацию‎» российской армии. Прокуратура Москвы также напоминает и о трех уголовных статьях: 151 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий; 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации; 212 УК РФ — массовые беспорядки, предусматривающие наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

По данным ОВД-инфо на 18:24 21 сентября по московскому времени, задержано уже более 118 человек в 15 городах.

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