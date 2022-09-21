«Путина в окопы»: по всей России идут жесткие задержания на акциях против мобилизации резервистов

мобилизация

К вечеру количество задержанных митингующих на акциях и пикетах, идущих по всей России против мобилизации резервистов, объявленной в среду Путиным, резко увеличилось. ОВД-инфо сообщает о более 1252 задержанных в 38 городах на 22:06 (Мск). Полиция грубо арестовывает протестующих и атакует журналистов.

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В Самаре на площади Славы силовики задержали женщину с ребенком на руках и коляской. Она просто гуляла и оказалась случайно вместе проведения акции. Несмотря на протесты окружающих, ее увели в автозак.

Одна из участниц митинга в Казани на площади Свободы сообщает: «Уже на подступах прогоняли. Стояли автозаки. Даже просто сидящих на лавочках. Фотографировали нас и снимали видео. Полиции больше, чем несогласных. На каждого пришедшего по пять-шесть полицейских».

В Калининграде девушку отправили в автозак за неположенный цвет куртки. Участнице антивоенной акции в Екатеринбурге уже угрожают уголовным делом. Там же задержали бывшего десантника Андрея Дебу, проводившего одиночный пикет с картиной Сальвадора Дали «Лицо войны». В Перми силовики задержали девушку, которая пела песню группы «Порнофильмы». Об этом сообщает «Пермь 36,6». Как передает ОВД-инфо, после задержания девушка спросила у сотрудников полиции: «Я не хочу, чтобы у нас пацанов забирали туда. Это плохо?». В Уфе второй раз за день с одним и тем же плакатом задержана пикетчица Юлия Самойлова: после первого задержания без протокола она встала повторно. Во второй раз плакат изъяли. В Краснодаре по сообщениям Baza сломался автозак.

Задержания в Москве

Телеканал «Дождь» опубликовал видео, где полицейские сначала уносят двух кричащих мужчин, а потом женщину без сознания.

«Осторожно, новости» отмечают, что полиция при задержаниях в Москве сегодня работает агрессивно и разгоняет журналистов. Корреспондентку канала жестко оттолкнули полицейские.

Издание «Сирена» опубликовало несколько видео из переполненных автозаков в Москве. По сообщениям очевидцев, сначала полицейские попытались запихнуть людей в другую, тоже переполненную машину, но после возмущений задержанных нашли для них другой автозак.

Задержания в Санкт-Петербурге

«Сирена» сообщает, что в Петербурге людей бьют об асфальт и затаскивают в автозаки. Житель северной столицы порвал свой военный билет на антивоенной акции у Гостиного двора. По сообщениям «Коммерсантъ» и SOTA после этого его задержали. Опубликовано видео, как на улицах Петербурга трое полицейских повалили на асфальт и начали избивать не сопротивляющуюся женщину. У Исаакиевского собора в центре города силовики избивали протестующих дубинками. «ОВД-Инфо» опубликовало фотографию одной из митингующих с разбитой головой. А предположительный момент удара запечатлел корреспондент «Бумаги». «Бумага» со ссылкой на очевидцев сообщает о том, что у стен Русского музея, силовики поставили протестующих на колени.

Петербургское издание «Ротонда» сообщает, что за пришедшими на антивоенную акцию в Петербурге наблюдали с камер, установленных на специальном автомобиле. По предположениям читателей издания, участников митинга позже будут вычислять по программе распознавания лиц. Сообщается об избиении задержанных в автозаках.

Антивоенные лозунги

Официальная мобилизация и связанные с ней действия российских властей рождают новые лозунги. Так, на одиночном пикете в Белгороде были замечены плакаты «Я люблю своего папу» и «А что случилось?». А протестующие в центре Москвы на Арбате скандируют «Путина в окопы». Феминистское антивоенное сопротивление отмечает, что сегодняшних протестных акциях присутствует очень много девушек и женщин, один из лозунгов которых: «Жизнь нашим детям». ФАС также опубликовал видео, где девушку в Москве задерживают за плакат с текстом «Цветы лучше пуль».

Полицейские атаки на журналистов

В Архангельске полицейский вырвал пресс-карту корреспондентки издания SOTA, порвав ей жилетку. У журналистки также отобрали телефон, который вернули только в отделении.

Владислав Леонардов, сотрудник полиции из Архангельска, задерживавший нашу журналистку Екатерину Парфенову, порвал ей жилетку и врывал пресс-карту. Как рассказывает девушка, он также отобрал её телефон, который вернули только в отделении полиции.

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