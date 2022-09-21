Российские политики, деятели культуры и правозащитники реагируют на мобилизацию в России

мобилизация

Российская общественность реагирует на причины и грядущие последствия «‎частичной» мобилизации, объявленной сегодня президентом Владимиром Путиным.

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Алексей Навальный узнал о мобилизации на заседании суда по его иску к колонии, где он отбывает тюремный срок. По мнению политика мобилизация увеличит масштабы катастрофы: «‎Размер этого преступления и количество вовлеченных растет. И делается это для того, чтобы один человек держал свою личную власть. Путин терзает соседнюю страну, убивает людей там, а сейчас бросает в мясорубку войны еще огромное количество российских граждан, которые должны просто нормально жить и заниматься своими семьями. Это было преступлением, а сейчас стало преступлением гораздо большего масштаба‎». Оценивая количество силовиков внутри России, он поставил под сомнение смысл мобилизации гражданского населения: «Я не понимаю одного. Армия — миллион человек, Росгвардия — 350 тысяч человек, МВД еще полтора-два миллиона, вон во ФСИН сколько народу. Они зачем гражданских людей будут призывать? <...> То есть по стране будут туда-сюда бегать 5 миллионов уклоняющихся. И за ними будет бегать миллион ментов, чтобы куда-то мобилизовать», — приводит его слова Медиазона в своей трансляции из зала суда. Комментарии многих оппозиционных политиков, находящихся под арестом или в заключении, скорее всего последуют позже в связи с ограничением доступа к новостной информации и общения с адвокатами.

В Твиттере Навальный привел результаты недавнего соцопроса, проведенного ФБК по поводу возможной мобилизации. 74% опрошенных считают, что стоит избегать мобилизации срочников любым путем.

Факт того, что Путин пошел на такую непопулярную меру как всеобщий призыв, юристка ФБК и соратница Навального Любовь Соболь оценивает как безвыходное положение властей и единственный механизм, через который можно втянуть максимальное количество граждан России в войну в Украине. «‎Мобилизация будет нести большие политические риски для самого Путина, потому что люди не приветствуют это решение‎», — отметила юристка ФБК в эфире канала «‎Популярная политика».

‎Путин в предсмертных конвульсиях хочет тащить с собой в могилу сотни тысяч россиян и украинцев и продолжать безумную кровопролитную битву за свой дворец. Я смотрю на указ о мобилизации как юрист и понимаю, что он максимально расплывчат, как и все репрессивные законы последних лет, — Любовь Соболь.

Кроме того, она отметила низкую явку добровольцев на призывных пунктах и нежелание россиян принимать участие в войне.

Директор ФБК Иван Жданов подчеркнул, что команда Навального поддерживает любые действия направленные на сопротивление этой мобилизации, включая уклонение от призыва и даже поджог военкоматов: «Я абсолютно точно могу сказать, что наша команда поддержит любые формы протеста перед этим. Если вы убегаете от призыва — это хорошо, мы поддерживаем, мы готовы оказывать информационную, юридическую помощь. Если вы выходите на акции протеста — мы поддерживаем это, мы готовы оказывать координационную помощь, какую необходимо. Если вы готовы заниматься большими вещами, в том числе поджигать военкомат — мы поддерживаем это и готовы тоже оказать какое-то содействие».

Михаил Ходорковский за сегодняшний день также неоднократно намекнул, что сейчас в России настал момент для силового сопротивления. Вслед за призывом «Путин объявил частичную мобилизацию, обществу пора объявлять – полную‎», он добавил: «‎В связи с грядущей мобилизацией хочется напомнить согражданам, что охрана Кремля и Ново-Огарево имеет намного более легкое вооружение, чем ВСУ».

Эксперты оценили предпосылки и последствия мобилизации

Политолог Екатерина Шульман уверена, что план мобилизации не нов, но тем не менее стал вынужденной мерой российских властей. «Комбинация военных неудач России и явного неуважения азиатских партнеров на саммите ШОС привела к тому, что вернувшись, президент стал более внимательно смотреть на папочки на своем столе. Это [мобилизация] же не новый план, он обсуждался с февраля, подчеркнула она в эфире Дождя.

Мобилизация — это же огромная нагрузка, это высокие риски для системы. Но понятно, что это не от хорошей жизни, значит, приходится прибегать к такого рода инструменту, — заключила Шульман.

Политолог и публицист Федор Крашенинников обратил внимание на то, как недавно введенные визовые ограничения для граждан России будут работать в контексте мобилизации в РФ: «Особенно глупо сейчас выглядит визовый бан. Если бы что сейчас и повредило войне и Путину — так это готовность принимать тех, кто подлежит мобилизации, но не хочет идти убивать. Каждый уехавший из России призывник — минус один солдат, разве нет? Но нет. Логика у некоторых украинских и европейских политиков устроена обратным образом. Они, наверное, все еще ждут "визового бунта"».

Публицист и международный обозреватель Константин Эггерт уверен, что «единственный вопрос, который стоит перед нами сегодня, это каков масштаб провала этой мобилизации. У Путина не хватает резервов для продолжения агрессии в Украине».

Писатель Дмитрий Быков воспринял новость о мобилизации без удивления:

‎Ничего другого кроме войны предложить миру и собственному населению они [российские власти] не могут. В логике фашистского режима внешняя экспансия является неизбежным этапом. <…> Тут нет ничьей злой воли, это скорее следование матрице. Если страна вступила на путь фашизма, то первым этапом является война, а вторым – самоуничтожение. Они вступили в фазу самоуничтожения. В их картине мира до сих пор существует Россия с неисчерпаемыми ресурсами, которая переломит кого угодно и благодаря ядерному оружию будет шантажировать весь остальной мир.

«Депутаты и сенаторы единогласно проголосовали за то, чтобы умерло 300.000 простых россиян. Сами они все получили бронь от мобилизации. У верности каждого своя цена», — написал в своем телеграм-канале писатель Дмитрий Глуховский.

Правозащитные организации готовятся к наплыву обращений граждан

Глава «‎Агоры» Павел Чиков еще накануне напомнил подписчикам о горячей линии по защите прав призывников и военнослужащих. Сегодня он уточнил, что количество обращений уже превысило шесть тысяч. Открытое сообщество адвокатов и правозащитников «‎Первый отдел» подготовило памятку о гражданах, находящихся в запасе — и подлежащих мобилизации. Призывников и военнослужащих продолжают консультировать «Комитет солдатских матерей» и «Солдатские матери Санкт-Петербурга», «Призыв к совести», «Гражданин и армия» и «Школа призывника». Комитет «Гражданское содействие» сообщил, что ведет прием в порядке живой очереди и напомнил о видах оказываемой помощи. Тем, кто планирует проходить альтернативную гражданскую службу и отказаться от участия в войне оказывает «Движение сознательных отказников от военной службы». По вопросам выезда за границу на вопросы отвечают организации «Служба поддержки», «Ковчег» и «Гайд».

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