Россияне раскупили билеты за границу после объявленной Путиным мобилизации

мобилизация

Через несколько минут после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, россияне выкупили все прямые билеты в Ереван, Стамбул, Ташкент, Баку, Астану, Бишкек и Белград на 21 сентября.

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Кроме того, как сообщает DW Беларусь, раскуплены ближайшие билеты из Минска в эти города.

При этом цены на авиабилеты за границу выросли в разы. Самый дешевый прямой билет в Стамбул на 22 сентября по состоянию на 14:00 по московскому времени стоил 81,5 тысяч рублей.

На фоне объявленной частичной мобилизации россияне опасаются запрета на выезд за границу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать возможный запрет. «Я не могу ответить сейчас на этот вопрос», — заявил он на брифинге в среду.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что «подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать».

Опрошенные «Вёрсткой» военные юристы полагают, что запрет для мужчин и женщин, состоящих на воинском учете, возможен. По словам экспертов, пока неясно, как подобный запрет будет работать на практике, но в ближайшее время можно предположить закрытие границ для мужчин определенной возрастной категории.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу вслед за ним заявил о планах призвать на военную службу 300 тысяч резервистов.

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