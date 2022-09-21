Сотрудники Сбербанка, ФСИН и медики: кто уже получил повестку из военкомата
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После объявленной сегодня утром Владимиром Путиным частичной мобилизации в России сотрудники некоторых учреждений страны уже получили повестки из военкоматов.
Как сообщает издание Тайга.инфо со ссылкой на источник, в Новосибирске повестки пришли сотрудникам ФСИН. Собеседнику издания стало известно, как минимум, о двух таких случаях.
Работники Сбербанка получили в среду письмо о мобилизации. Текст письма публикует издание The Village. В нем говорится, что некоторые сотрудники банка с боевым опытом и проходившие службу в ВС России уже имеют на руках мобилизационные предписания.
Адвокат Павел Чиков опубликовал в своем телеграм-канале фотографию повестки из военкомата, которую начали получать медицинские работники в Москве.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на военную службу призовут 300 тысяч резервистов.
Десятки тысяч человек подписали петицию против мобилизации в России, а движение «Весна» объявило о всероссийской акции протеста сегодня вечером.
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