Сотрудники Сбербанка, ФСИН и медики: кто уже получил повестку из военкомата

мобилизация

После объявления о частичной мобилизации повестки из военкоматов уже начали получать сотрудники различных учреждений по всей России.

После объявленной сегодня утром Владимиром Путиным частичной мобилизации в России сотрудники некоторых учреждений страны уже получили повестки из военкоматов.

Реклама Читать далее

Как сообщает издание Тайга.инфо со ссылкой на источник, в Новосибирске повестки пришли сотрудникам ФСИН. Собеседнику издания стало известно, как минимум, о двух таких случаях.

Работники Сбербанка получили в среду письмо о мобилизации. Текст письма публикует издание The Village. В нем говорится, что некоторые сотрудники банка с боевым опытом и проходившие службу в ВС России уже имеют на руках мобилизационные предписания.

Адвокат Павел Чиков опубликовал в своем телеграм-канале фотографию повестки из военкомата, которую начали получать медицинские работники в Москве.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на военную службу призовут 300 тысяч резервистов.

Десятки тысяч человек подписали петицию против мобилизации в России, а движение «Весна» объявило о всероссийской акции протеста сегодня вечером.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться