Бывший ректор МАИ погиб в стенах вуза при невыясненных обстоятельствах

Ученый инженер Анатолий Геращенко погиб в Москве, в стенах МАИ, где успешно проработал 45 лет.

О гибели Анатолия Геращенко сообщила 21 сентября пресс-служба Московского авиационного института. Коммюнике МАИ уточняет, что выдающийся ученый, доктор технических наук, профессор, бывший ректор, а до последнего времени советник ректора МАИ ушел из жизни «в результате несчастного случая». Западные СМИ отмечают, что это гибель восьмого топ-менеджера «из окружения Путина».

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На следующий день после трагедии российские СМИ пишут, что 73-летний Анатолий Геращенко упал «с большой высоты» в здании института. По информации РЕН ТВ, и «Известий», мужчина «пролетел несколько пролетов» лестницы. Прибывшие на место врачи только констатировали смерть. Руководство МАИ сообщило о формировании «комиссии по расследованию данного факта, куда войдут представители Минобрнауки России, Гострудинспекции в г. Москве и Московского авиационного института».

Бывший ректор МАИ Анатолий Геращенко погиб в стенах института, сообщил наш источник.



По нашей информации, Геращенко упал с большой высоты, пролетев несколько лестничных пролетов. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.https://t.co/WwM6BzBi3m pic.twitter.com/2Zm2IM9NWH — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 21, 2022

Коммюнике МАИ напоминает, что «Анатолий Геращенко посвятил работе в МАИ 45 лет, пройдя путь от старшего инженера до ректора — эту должность он занимал в течение восьми лет, внеся огромный вклад в развитие научно-исследовательской и образовательной деятельности университета».

О значении своей работы в МАИ бывший ректор говорил сам в одном из редких интервью, подчеркивая, что за последние годы МАИ выпустил «более 250 генеральных и главных конструкторов, руководителей научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций». Многие российские космонавты были выпускниками МАИ. Исчерпывающе Геращенко определил и место института в деле освоения космоса и ВПК России: «Большая часть образцов современной авиационной и ракетно-космической техники создана под руководством и при непосредственном участии наших выпускников».

Работа Анатолия Геращенко неоднократно отмечалась правительственными наградами и медалями, в частности «За заслуги перед Родиной».

Западные СМИ также пишут о гибели незаурядного российского ученого, отмечая «загадочность» обстоятельств и напоминая, что Анатолий Геращенко стал восьмым погибшим топ-менеджером «из окружения Путина».

При этом уточняется, что «его смерть наступила менее, чем через две недели» после того, как управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по авиационной деятельности Иван Печорин выпал из катера на ходу и погиб в Приморье. «Это всего лишь очередная серия странных смертей среди менеджеров и руководителей российской энергетической и технологической промышленности» — пишет The Daily Beast.

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