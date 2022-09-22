В России появились новые сообщения о пожарах в военкоматах

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Ростов-на-Дону 17/09/2022 (иллюстративное фото).
Ростов-на-Дону 17/09/2022 (иллюстративное фото). REUTERS - SERGEY PIVOVAROV
RFI
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После объявления в РФ «частичной» мобилизации стало известно о поджогах военных комиссариатов и призывных пунктов как минимум в четырех российских городах.

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Русская служба Би-би-си передала информацию о поджогах военкоматов в Ломоносовском районе Санкт-Петербурга и в Гае Оренбургской области. 

В ночь на четверг в городе Ломоносове под Санкт-Петербургом в здании военкомата был замечен пожар. В паблике «Мы ломоносовцы» в сети Вконтакте появилось видео, на котором видно, как в здании с вывеской Военный комиссариат горит кабинет на первом этаже. О поджоге в Гае сообщило местное издание «Гай.рф» (там в двухэтажном здании военкомата огонь не успел распространиться, повредив только одну стену).

Портал Activatica передает, что в Нижнем Новгороде подожгли призывной пункт Ленинского и Канавинского районов. В стоматологический кабинет призывного пункта бросили коктейль Молотова. Пожар был быстро потушен.

В Тольятти коктейль Молотова бросили в двери горадминистрации.

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