Израиль начал готовиться к новой волне репатриантов из России

В среду, 21 сентября, премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил израильскую авиакомпаниб El Al попросил его увеличить количество рейсов из России в связи с повышенным спросом на фоне объявления мобилизации.

В среду, 21 сентября, премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил израильскую авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России в связи с повышенным спросом на фоне объявления мобилизации. Израиль готовится к новой волне репатриации.

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Глава израильского правительства в разговоре с генеральным директором компании подчеркнул, что все евреи России должны иметь возможность выехать из России, если таково их желание. Об этом сообщил телеканал «Кан-11»

Дирекция El Al положительно ответила на запрос правительства. Однако для количества рейсов необходимо изменить двустороннее международное соглашение, заключенное Управлениями гражданской авиации обеих стран.

В четверг, 22 сентября, израильские министерства иностранных дел, финансов, репатриации и интеграции проведут вместе с Еврейским агентством «Сохнут» заседание, посвященное ситуации в России и подготовке к новой волне репатриантов.

С начала 2022 года 38 202 репатриантов из Украины, России и Белоруссии въехали в Израиль и стали гражданами этой страны. Это на 148% больше, чем общее число иммигрантов из всех стран за тот же период прошлого года. Об этом изданию Times of Israel сообщила министр иммиграции и интеграции Пнина Тамано-Шата. При этом более половины новых репатриантов в этом году приехали в Израиль из России.

В России, по словам министра, еще десятки тысяч евреев ждут разрешения на иммиграцию в Израиль.

Кроме того, в Израиль въехали почти 38 500 украинских беженцев, которые не имеют права на получение израильского гражданства. Из них 13 700 остались в Израиле.

Российское отделение Еврейского агентства «Сохнут», которое содействует переселению евреев в Израиль, действует под угрозой закрытия. С просьбой закрыть «Сохнут» в суд обратилось министерство юстиции РФ. С тех пор процесс дваджы открадывался, в последний раз в понедельник, 19 сентября. Слушания должны состояться в середине октября.

Минюст обвиняет «Сохнут» в неправильном обращение с личными данными россиян, в отсутствии аббревиатур на английском языке в уставных документах, а также в утечке мозгов из России.

Израильские источники утверждают, что между странами в данный момент идет негласный поиск компромисса, а Израиль ищет решение, которое позволит российски властям «сохранить лицо». Оно может заключаться в том, что агентство закроют, а затем откроют заново.

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