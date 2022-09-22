«Новая газета. Европа»: В России может быть мобилизовано до миллиона человек

По всей России идут жесткие задержания на акциях против мобилизации резервистов.

Засекреченный седьмой пункт указа Владимира Путина о мобилизации позволяет Минобороны призвать один миллион человек. Об этом «Новой газете. Европа» сообщил источник в администрации российского президента. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эту информацию ложной.

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21 сентября был опубликован указ Владимира Путина о введении в России «частичной мобилизации». Седьмой пункт указа обозначен «для служебного пользования». Позже, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте идет речь о количестве резервистов, которых могут призвать на военную службу.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил в интервью, что будет мобилизовано 300 тысяч человек. «Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек», — уточнил Песков.

Собеседник «Новой газеты. Европа» в администрации президента сообщил, что представители Минобороны выступали за то, чтобы под гриф «для служебного пользования» попал вест текст указа. Позднее, по словам источника, было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован.

«Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе», — уточнил собеседник издания.

Согласно законодательству России, гриф «для служебного пользования» является самым первым уровнем категорированных документов. За его разглашение, в отличие от документов под грифами «секретно», «совершенно секретно» и выше, как правило, наступает только дисциплинарная или административная ответственность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью информацию «Новой Газеты. Европа» о том, что засекреченный пункт указа Путина о мобилизации позволяет призвать до одного миллиона резервистов. Его комментарий опубликовало государственное агентство «РИА Новости».

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