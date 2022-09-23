Защитница прав мигрантов в России: «Бегите как можно скорее!»

Граждане стран Центральной Азии, живущие в России, рискуют попасть в Украину против своей воли. О том, какими способами российское государство заставляет их отправиться на фронт, Русской службе RFI рассказала юрист Валентина Чупик, основательница центра защиты прав мигрантов «Утро мира». Ее главный совет: «Бегите как можно скорее»!

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RFI: Какую категорию граждан стран Центральной Азии коснулась мобилизация? Тех, кто получил российское гражданство?

Валентина Чупик: И тех, кто получил, и даже тех, у кого российского гражданства нет. Первые получают письма из каких-то юридических фирм с требованием придти в военкомат, якобы «уточнить данные». К тем, у кого гражданства нет, и даже если эти люди и не собирались его получать, применяют три разных подхода.

Первый вариант, — им звонят и говорят, что они должны получить гражданство. То есть, не по желанию, а именно должны, в принудительном порядке. А для этого нужно сначала пойти на фронт. Звонят из каких-то странных фирм и бизнес-центров.

Вариант два – уговаривают, в ход идет психологическая обработка, запугивание депортацией. Большими деньгами не соблазняют, просто говорят, что будет хорошая зарплата.

И, наконец, третий случай: все фирмы, выполняющие госзаказы, а также фирмы по доставке получают электронные письма, без какого-либо бланка, но с таблицей во вложении. И там написано, что в рамках содействуя минобороны РФ к 25 числу нужно внести в эту таблицу сведения о сотрудниках от 18 до 60 лет. Помимо даты рождения, имени-фамилии, профессии, адреса и телефона, есть графа «гражданство». То есть, фактически эти требования относятся не только к россиянам, но и к иностранцам.

Переписка с мигрантом из Узбекистана. © DR

Ко мне обратились за помощью многие мигранты, но пока только один работодатель. У него курьерская фирма, а в ней 90% — иностранцы. Он говорит: «С чего я обязан помогатьминобороны и посылать им какие-то данные!» Но компании, выполняющие госсазаказы, в частности, стройки, посылают как миленькие. И все это за первые же сутки после объявления мобилизации.

Многие стараются уехать?

Многие уже уехали, и многие стараются уехать. Ситуации очень разные. Ко мне, например, обратился один человек, солидный предприниматель. У него есть иностранный паспорт, но у него ипотека и запрет на выезд. Кому-то повестку вручили через родителей. Есть люди, которым звонит собственник жилья, в котором они прописаны, но не живут, и гворит: «За тобой тут приходили полиция и военкомат».

Времени еще прошло не очень много, по первым данным из Домодедово разворачивают россиян, бывших мигрантов, которые не сохранили действующие паспорта своих стран. Запрещают ли выезд тем, кто едет по узбекскому, киргизскому или таджикскому паспорту, пока непонятно.

Переписка Валентины Чупик с мигрантом из Таджикистана. © DR

А как выезжать по, скажем, киргизскому паспорту, если у человека есть российский? Разве не спросят, где твои виза, прописка?

Спросят, конечно. Тогда просто получится, что он нелегал. За это ему полагается депортация. А депортация лучше, чем отправиться в Украину.

Как к этому относятся правительства их стран?

Посольство Кыргызстана очень ясно и быстро отреагировало, предупредив, что за наемничество полагается уголовная ответственность, и какие сроки. И еще оставили телефоны, по которым можно звонить, если на человека оказывают давление.

В Узбекистане с очень жестким заявлением выступила генеральная прокуратура. Отметив, что это не просто могут быть, а определенно будут сроки до 12 лет, а за соучастие в вербовке — до 15. И указали, что это касается и имеющих российский паспорт (с предупреждением выступило также посольство Узбекистана в Москве — RFI ).

Предупреждение Таджикистана было гораздо мягче, в виде «рекомендации» гражданам «воздержаться от участия в боевых действиях», потому что они «могут быть привлечены к уголовной ответственности».

Повестка, которую трудовой мигрант из Центральной Азии передал правозащитнице © DR

При этом страны Центральной Азии с удовольствием принимают российских беженцев?

Узбекистан хорошо принимает IT-специалистов. Там не хватает рабочих мест, но для этих квалифицированных специалистов есть специальный вид на жительство. Нужен диплом, трудовая книжка и заплатить пошлину 11 долларов, и выдают вид на жительство. Хорошо принимают и в Кыргызстане, и в Казахстане. В Казахстане есть, правда, недоприятие россиян, существует большой страх, что страна может подвергуться нападению с российской стороны.

Что вы советуете людям, которые не хотят воевать, а желают вернуться из России к себе на родину?

Бежать как можно скорее. Для тех, у кого есть российский паспорт, не показывать его, а идти в посольство своей страны и брать сертификат для возвращения. Мигрантам совет — не вестись на обман с гражданством, никто не имеет права их заставлять. Ничего не подписывать, никаких контрактов, ни повесток. Не взаимодействовать ни с госструктурами, ни с полицией, ни с юридическими фирмами. Главная проблема — стоимость билетов. Вчера билет в Ташкент стоил 524 000 рублей (9300 евро — RFI), говорят, с тех пор цена чуть ли не удвоилась.

Валентина Чупик — правозащитница, уроженка Узбекистана, бежавшая в Россию, спасаясь от пыток.За критику коррупции в МВД России и правозащитную деятельность Чупик лишили статуса политической беженки и начали процесс ее депортации в Узбекистан. По решению ЕСПЧ депортация была остановлена, в настоящее время Чупик проживает в Ереване.

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