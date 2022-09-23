Навального в пятый раз отправили в ШИЗО. На этот раз — после его речи против мобилизации на войну с Украиной

Политзаключенного Алексея Навального в пятый раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). На этот раз — после того, как в суде он выступил с речью против объявленной Путиным мобилизации на войну против Украины.

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Навального на этот раз отправили в ШИЗО на 12 суток. В сумме от должен провести в изоляторе, «тюрьме внутри тюрьмы», 42 дня сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Выпустили Алексея Навального из ШИЗО только вчера. По словам Киры Ярмыш, политзаключенному прямо сказали, что это «за твои высказывания».

С речью против нападения на Украину и против вовлечения в это нападение новых мобилизованных со стороны России Навальный выступил в суде 21 сентября. На этом суде рассматривался его иск к колонии. О подробностях относительно мобилизации Навальный узнал на суде от адвокатов и журналистов. «Размер этого преступления и количество вовлеченных — растет, и делается это исключительно для того, чтобы один человек удержал вот эту свою личную власть», — сказал Навальный.

«Я не понимаю одного. Армия — миллион человек, Росгвардия — 350 тысяч человек, МВД еще полтора-два миллиона, вон во ФСИН сколько народу. Они зачем гражданских людей будут призывать?», — также сказал он.

Сегодня, на очередном заседании суда, 23 сентября, после очередной отправки в ШИЗО, Навальный снова выступил против агрессивной войны и мобилизации, заявив:

Чтобы иметь и защитить свое право выступить против преступной мобилизации, из-за которой десятки тысяч семей лишатся сына, брата, отца, право выступить против того, чтобы сотни тысяч наших людей отправляли убивать невиновных таких же людей, я посижу в ШИЗО, и вы мне рот не заткнете. Это преступление против моей страны. Я молчать не буду и, надеюсь, все, кто меня слышит, тоже молчать не будут. Потому что то, что происходит сейчас, гораздо страшнее, чем любые сутки в ШИЗО. Это вовлечение сотен тысяч людей в преступление, которое делает Путин.

С середины июня Алексей Навальный находится в колонии строго режима во Владимирской области. Впервые в ШИЗО его отправили после того, как он объявил о создании профсоюза «Промзона» для защиты работающих в местах лишения свободы. Навальный подавал иски против колоний, в которых его отправили. В начале сентября он подал в суд на колонию, оспаривая отправку в ШИЗО, обоснованное расстегнутой пуговицей. 21 сентября суд отклонил две жалобы Навального к колонии.

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