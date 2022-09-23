«Россия проиграла войну и пытается растянуть агонию». Политолог Павел Лузин об объявленной Путиным мобилизации

Интервью

Третий день в России массово раздают повестки в военкоматы и забирают людей на войну с Украиной в рамках мобилизации. Почему руководство РФ пошло на эту эскалацию? Изменят ли мобилизанты ситуацию на фронте в условиях контрнаступления ВСУ? Приведет ли мобилизация к революции в России? Обсуждаем с политологом, экспертом по российским ВС, приглашенным научным сотрудником школы Флетчера при университете Тафтса (США) Павлом Лузиным.

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RFI: Официально заявляется, что российская армия насчитывает больше миллиона военнослужащих. И это только армия. Полиция, Росгвардия, ОМОНы — не в счет. Шойгу заявляет, что российские потери с 24 февраля в Украине — меньше шести тысяч погибшими, а 90% раненых уже вернулись в строй. Раз они официально заявляют, что у них есть миллионная армия, а убитых меньше 6 тысяч, почти все раненые вернулись, возникает вопрос: а зачем вообще понадобилось объявлять мобилизацию гражданского населения?

Павел Лузин: Потери сейчас, уже после контрнаступления под Харьковом, — под 100 тысяч убитыми и ранеными. Это консервативная оценка. Да, она включает в себя мобилизованных в так называемых «ДНР» и «ЛНР», и Росгвардию, и всяких наемников и прочее. Но основная масса потерь — это все равно вооруженные силы. Их просто больше, и на них большая нагрузка. На втором месте идет Росгвардия. Наемники, заключенные, «кадыровцы», — это все мизер. Они там больше для уровновешивания армии, потому что Кремль боится армии, для вспомогательных задач или в качестве совсем уже «пушечного мяса».

Что касается раненых, раненые в бой в основном не возвращаются. Если ранением считать царапину или когда люком танка палец прищемило, то, наверное, после этого человек может вернуться. А если ранения осколочные — в бой не возвращаются.

Плюс — семь месяцев идет колоссальный отток. Люди увольняются из армии, из Росгвардии, из полиции.

Если резюмировать, Кремль пошел на этот шаг, который, казалось бы опасен с внутриполитической точки зрения, из-за нехватки живой силы?

Да, абсолютно. Чудовищная нехватка живой силы. Армии в миллион человек в реальности не существует. Она существует только на бумаге. В реальности было порядка 740–760 тысяч человек. Это по всем видам и родам войск. На сухопутные войска, ВДВ и морскую пехоту приходилось не более 360 тысяч человек. Не более — то есть это предельная численность. Из этих 360 тысяч частей постоянной готовности было 168 батальонно-тактических групп по состоянию на лето 2021 года. Это от 134 до 168 тысяч человек. Вот и все. Это то, что участвовало во вторжении в Украину. Предельная оценка числа участников вторжения — до 190 тысяч человек. Это армия, Росгвардия и все остальные. К ним можно добавить условно до 100 тысяч человек резерва (это не БТГ постоянной готовности). Представьте, что с этими цифрами у вас под 100 тысяч потерь.

Плюс территория, которую Россия оккупировала в Украине, только кажется сравнительно небольшой. Для такой армии это гигансткая территория. На ней проживает какое-то население — не все смогли уехать. Там сложная пересеченная местность, высокоурбанизированная территория, городская застройка, сельская застройка, агломерации. Как такую территорию контролировать? Как ее удержать?

Они заистерили, объявили мобилизацию, пошли на эскалацию в надежде, что их испугаются и сядут с ними за стол переговоров.

Есть мнение, что Путин таким образом хочет сделать себе сильную, как он считает, переговорную позицию. Логика такая: объявляем мобилизацию, проводим псевдореферендумы, а дальше уже будем угрожать ядерным оружием, если Украина продолжит контрнаступление. Вы разделяете мнение, что вот так Путин хочет сейчас закончить эту войну?

Он хочет хоть как-то закончить войну. Но факт, что он идет на эскалацию. Эта эскалация не сработает — пойдет на следующую эскалацию. Следующая эскалация не сработает — начнется еще одна эскалация. И так до полного поражения и истощения России. Россия войну проиграла. Сейчас уже стоит вопрос цены и времени: когда Россия согласится с тем, что она ее проиграла. Пока Россия не соглашается. Пока Россия хочет уничтожить себя полностью.

То есть это — попытка кровавым способом оттянуть признание поражения?

Да, это попытка растянуть агонию.

Вернемся к людям, которых мобилизуют. На ваш взгяд, в России есть инфраструктура, возможности, чтобы превратить эти группы людей в нечто боеспособное?

Абсолютно нет. Уже третий день мобилизации. Мы видим, что никакой системы там нет, что и ожидалось. Загрести пытаются всех, до кого могут дотянуться. Откровенно берут людей «на понт», пользуются их покорностью.

Если вы служили в армии два-три года назад и после этого не проходили регулярные тренировки, то восстановить военные компетенции можно, но на это нужно месяц или два. Если вы отслужили больше, чем два-три года назад, тогда надо уже три-четыре месяца. Если отслужили больше, чем пять-шесть-семь лет назад, вас уже надо с нуля готовить.

Есть неслужившие люди, у которых есть военные билеты, и в этих билетах написана военная специальность, которой человек никогда не владел. Но кого это интересует? Мобилизовывать будут всех, до кого дотянутся. Людей, у кого есть военный билет, и кто не был в армии ни дня, их немало. Чтобы превратить их в нормальных солдат, надо минимум четыре месяца. Это курс молодого бойца. А минимум надо шесть месяцев, а лучше год.

Их будут готовить месяцами в России?

Нет, конечно. У Кремля на это времени нет. Их не будут готовить. Скорее всего их будут отправлять после одной-двух недель идиотской муштры. Или даже, может, не муштры, а маринования на каких-то сборных пунктах. Их будут отправлять на доукомплектование разбитых частей. Какая-то дивизия под Харьковом или под Изюмом была разбита, выведена в Белгород, потеряла половину личного состава убитыми и ранеными. Они будут присылать мобилизованных, снова будет дивизия, и они снова попытаются вернуть ее в бой. Толку от этого не будет никакого. Не будем забывать, что гибнут не только солдаты, гибнут еще сержанты, прапорщики, офицеры. Кто будет командовать этими людьми — непонятно. Учитывая, что лучшие части в России в общем-то уже не существуют — за семь месяцев войны от них уже мало, что осталось, — эффективности никакой не будет.

Во что одеть этих людей? Во что их обуть? Чем их вооружить? Расход вооружения чудовищный. По некоторым позициям — по 10 лет работы заводов уже, за семь месяцев. Все это паллиативные меры, для мертвого припарка. Это приведет к еще большим потерям в российской армии, к еще большим страданиям украинского народа. Это чудовищное продление агонии.

Российское военное командование отдает себе отчет, что эти люди не будут боеспособными? Чего ждут от них? Какая у них задача?

Командование изначально было против войны. Оно не было фанатом вторжения в Украину. Фанатами вторжения в Украину были Кремль, люди типа Турчака, всякие генералы ФСБ, ФСО, всякие мстители за одесский пожар мая 2014 года. Это не военные. Их сломали об колено, их мнением «подтерлись». За семь месяцев они еще основательно деградировали как организованная военная сила, как люди, у которых оставались хоть какие-то остатки интеллекта, культуры и моральных принципов. Сейчас они уже ничего не думают. Они просто пытаются выполнить приказ, который им дали. Но выполнить — так, как умеют. Я думаю, они понимают, что это уже не поможет и не спасет.

Если говорить о реакции в России, было несколько новых поджегов военкоматов в последние два дня. Очереди машин на границах с Грузией, Казахстаном, Монголией и так далее. Но при этом мы видим, что очень многие являются в военкоматы по повестке, хотя этого можно не делать, там административная ответственность.

Рассчитано на тупых и покорных. Те, кто идут в военкоматы, не осведомлены ни о своих правах, ни о чем. Все эти годы предпочитали ничего не читать, не замечать. Может, хоть в военкоматах у них начнут включаться мозги, и они начнут уклоняться, саботировать, дезертировать, ломать челюсть военкому? Что-то здесь должно происходить, потому что в противном случае люди пойдут на убой.

Важный момент в том, что семь месяцев большинство людей в России старались не замечать. Закрыть уши, глаза, не смотреть на потери, не знать про Бучу, про Ирпень, про Мариуполь, про Изюм, про другие страшные вещи. А сейчас они начинают это гуглить и озадачиваться.

Тем не менее мы не видим социального взрыва.

Социальный взрыв не может быть единомоментный. Все раскочегаривается. Революция 1917 года в России началасть с женских митингов в очередях за хлебом и того, что войска петроградского гарнизона вдруг осознали, что их сейчас будут отправлять на фронт, потому что уже некого отправлять на фронт. И тогда понеслась ситуация, так скажем. В данном случае, возможно, что-то подобное мы увидим в горизонте нескольких недель, когда до людей начнет доходить, они начнут массово это все саботировать, в ответ на принуждение — создавать сопротивление, контрнасилие.

Власть что делает? Она мобилизуемых не просто отправляет на войну. Она изначально заставляет подписывать контракт: «пацаны, у вас будет зарплата, будете свои ипотеки выплачивать, дадим отсрочку по ипотеке, у вас деньги будут». Контрактник — это доброволец. Юридически это доброволец, потому что 421 статья Гражданского кодекса — «свобода договора». Контрактника можно сразу отправлять в зону боевых действий, срочника — только через четыре месяца обучения. Кремль этим себя пытается обезопасить от взрыва среди мобилизованных. До некоторых дойдет, куда они попали, когда только они будут на украинской территории. А «соскочить» уже будет гораздо сложнее на контракте. Это абсолютно дьявольская история. Кремль пытается людей повязать кровью.

Удастся ли мобилизовать сотни тысяч?

Сотни тысяч они не смогут даже набрать. 300 тысяч — это больше, чем все сухопутные войска до войны, из которых максимум 168 тысяч хоть как-то боеспособны. Учитывая, что там официально не указан срок мобилизации, то за какое время они хотят набрать эти 300 тысяч — непонятно. Можно 10 лет пытаться кого-то наскребать, и в указе еще ничего не сказано про 300 тысяч. Это только Шойгу сказал. По документам — вообще ничего не понятно. Какая-то резиновая мобилизация без объявления военного положения.

Эта мобилизация не может быть выполнена успешно, потому что полный хаос и неразбериха. Мобилизация предполагает еще и органов власти на всех уровнях и экономики. А этого осуществить невоможно. Даже если бы эта мобилизация и осуществилась в полной мере, она бы ничего не изменила. Все, война проиграна.

Сейчас идут т.н. «референдумы» на оккупированных территориях Украины. То есть впервые мы видим попытку остановить украинское наступление с помощью «референдумов».

Попытка политическими методами остановить военные действия. Это безумие. Уже бомбили Крым, бомбили Белгород, бомбли Курскую область. Будут бомбить оккупированные территории, которые Россия решит у себя в голове назвать территорией Российской Федерации. Если в начале войны им предлагали вернуться на линии 23 февраля и начать переговоры, сейчас уже нет об этом речи. Сейчас речь о том, сохранится ли Российская Федерация как государство, как субъект международных отношений? Такой уверенности нет. Россия потеряла международно признанные границы в 2014 году, а сейчас усугубляет свою ситуацию.

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