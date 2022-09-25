В России ввели уголовную статью для своих солдат — до 10 лет колонии за «добровольную сдачу в плен»

24 сентября президент РФ Владимир Путин подписал поправки, связанные с несением воинской службы. В российском УК появилось несколько новых статей. Например, статья о «добровольной сдаче в плен». Возвращенным в Россию российским военнопленным теперь может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Вчера президент РФ Путин подписал ряд военных поправок в УК. Они должны действовать «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». То есть действуют сейчас, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, хоть и официально называет ее пропагандистским термином «спецоперация».

Путин на этот период ужесточил наказание для российских солдат за действия, описанные в главе 33 УК РФ: за дезертирство, неисполнение приказов, сопротивление командиру, утрату военного имущества и так далее. Вводится уголовная ответственность для солдат за отказ от участия в военных или боевых действиях.

Призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за самовольное оставление места службы или неявку, как и контрактники.

Это касается запасников на гражданке?

На горячей линии Минобороны телеграм-каналу Baza сказали, что эти поправки касаются только тех, кто уже мобилизован и проходит воинскую службу, но не людей на гражданке. А за неявку по повестке в военкомат грозит только административный штраф от 500 до 3000 рублей.

Впрочем, в России существует уголовная статья 328 об уклонении от призыва на военную службу. По ней предусмотрено до двух лет колонии. Военный юрист Коалиции российских правозащитников (попросил не раскрывать имя) в интервью изданию «Медуза» сказал, что обычно по этой статье, если нет отягчающих обстоятельств, людей не сажают. Но все может измениться с учетом того, что «военные» поправки вводят отягчающие обстоятельства на период мобилизации. Есть риск, что к гражданским, кто уклоняется от призыва, начнут применять лишение свободы, если будет введена всеобщая мобилизация, полагает юрист.

Уголовная статья о «добровольной сдаче в плен»

В России теперь появилась новая уголовная статья 352¹ под названием «Добровольная сдача в плен». В статье не раскрываются детали того, что имеется в виду. Не дано объяснений, что именно власти РФ могут счесть добровольной или недобровольной сдачей в плен. Уточняется только, что речь идет о «добровольном» пленении, не связанном с государственной изменой.

Российскому военнопленному на родине за это грозит от трех до десяти лет колонии. Но своего солдата российские власти могут и простить, если тот «добровольно сдался в плен» впервые и «принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

В УК РСФСР 1960 года вплоть до окончания его действия (то есть до 1996 года) была статья 264 «Добровольная сдача в плен по трусости или малодушию». Наказанием значилась смертная казнь или срок до 15 лет.

Значит ли это, что возвращенных российских солдат, побывавших в плену, будут судить и отправлять в колонии на родине? Кто из попавших в плен и вернувшихся (возвращенных) будет осужден, зависит от того, как будет толковаться «добровольность» сдачи в плен. Сейчас это трудно предвидеть. Не исключено, что часть российских военнопленных в Украине предпочтет отказаться от возвращения на родину, опасаясь уголовного преследования в России, отмечает российский правозащитник Александр Верховский в комментарии RFI.

«Эта статья обращена в первую очередь не к тем, кто уже находится в плену. Она обращена к тем многочисленным дезориентированным, не очень мотивированным людям, которых сейчас против их воли отправляют на войну», — отмечает бывший председатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

По его мнению, с учетом прошлого опыта (в частности Первой чеченской войны) и репрессивной правоприменительной практики, можно предсказать, что эта статья будет применяться в РФ против военнопленных. «Судьба пленного всего незавидна. Но тут непонятно, что будет страшнее — попасть в плен или вернуться из плена», — говорит Александр Черкасов.

Украина призывает российских комбатантов сдавать в плен и обещает им неразглашение обстоятельств пленения

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский призывает россиян не брать поветски и избегать мобилизации. В случае попадания на территорию Украины — сдаться в плен. Украина гарантирует каждому пленному российскому солдату три вещи, сказал он.

«Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это», — заверил президент Украины.

Пятый день в России идет хаотичная мобилизация на войну с Украиной. Тем временем в оккупированной части Украины власти РФ устроили действия с целью аннексии этих территорий и объявления их частью РФ.

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