Новое в языке пропаганды и самомобилизации

Слова с Гасаном Гусейновым

Доктор филологических наук Гасан Гусейнов разбирает в своей еженедельной колонке на RFI горсть новых слов, вошедших в русский язык не только в последние годы, но и даже в последние несколько дней — с начала так называемой частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022.

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В июле 2022 года в один из постоянно пополняемых новых словарей современного русского языка вошел неологизм «мобик» в значении «недавно мобилизованный, не подготовленный к боевым действиям солдат». Примеры употребления этого слова были взяты из масс-медиа мая—июля 2022 года.

После объявления 21 сентября 2022 года так называемой частичной мобилизации словарь войны обогатился словом «чмобик», значительно повысившим градус презрения к человеку, забираемому государственной машиной на войну с Украиной. С одной стороны, это просто «частично мобилизованный», а с другой стороны, донельзя оскорбительное напоминание о ругательстве «чмо».

Мгновенное появление этой новой формы оскорбления сопровождалось всплытием в околовоенном дискурсе и других сниженных слов. Так, один из офицеров во время инструктажа свеженабранных «чмобиков» утешал тех, обещая после «специальной военной операции» «ветеранку», или статус ветеранов СВО. Словом «военник» называют военный билет — и тот, что был в свое время куплен в парадоксальных видах освобождения от воинской повинности, и, может быть, настоящий.

Формула одного из рекрутеров «Рот закройте, что вы орете все, как бабы? Игрушки закончились! Теперь вы все военные!» не воспринимается всерьез. Сама возможность тиражировать цинизм и грубость людей, которая, по их замыслу, должна была бы пришпоривать вчерашних «шпаков» на подвиги, вызывает обратную реакцию: матерным перекрикиванием мобиков и подручных всей этой рекрутчины заполнен ютуб.

Но список новых пейоративов пополняется не только в отношении людей и человеческих отношений. Так, из жаргона геймеров пришло в язык слово «ядерка» (она же «ядрёнка») — «ядерный заряд, который приводит к концу раунда в игре Cod MW2 („Call of Duty: Modern Warfare 2“)».

Этим же словом обозначают атомные электростанции люди, живущие поблизости. Возможно, чтобы одомашнить тревогу, которой сопровождается это соседство.

А сегодня словом «ядерка» одомашнивается уже перспектива настоящей атомной войны, с угрозой которой то и дело выступают российские начальники.

Перечисленные новации касаются преимущественно довольно беззащитной или хорохорящейся среды непосредственных жертв политики, но само сообщение о мобилизации, сделанное министром обороны РФ Сергеем Шойгу, тоже говорит нам что-то важное об отношении властей к посылаемому на убой населению.

«В рамках частичной мобилизации призовем 300 тысяч резервистов. Это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Срочников и студентов призывать не будем. У нас огромный мобилизационный ресурс — больше 25 миллионов. То есть мобилизация затронет чуть больше одного процента от него. Эта работа будет проводиться планово. Здесь не предусматривается такой, знаете,широкозахватный комбайн, сито такое, чтобы всех захватить быстро».

Перед глазами министра не его сограждане, «частично мобилизуемые», — а поле с колосьями. Сам он — комбайнер, намеренный собрать «чуть больше одного процента». Правда, комбайнер из Шойгу — липовый. Всякий знает, что в комбайне эта штука, в которую собирают урожай, называется зерновым бункером. Но бункер у нас занят «бункерным дедом»: сначала этот не то дед, не то бабушка пряталась там от пандемии, потом от покушения, а сейчас уже и от ядерки, наверное.

Еще хуже в речи министра обороны — другое. С какой стати в эту речь попало «сито»? Людишек помельче соберем, а тех, что покрупнее, оставим?

Похоже, метафорика сельского механизатора здесь на своем месте. В самом деле, созревшими для военной жатвы станут в ближайшее время сотни тысяч, если не миллионы, безработных, которых нужно было бы кормить просто так. Война же предоставляет государству возможность использовать этих людей по назначению. Нет, конечно, не всем будет уготована эта участь, а только одному-двум-трем процентам — это ж почти ничего. Для этого министра «мобики» и «чмобики» были бы прямо-таки персонализацией тех, в ком Шойгу видит только свою муку. Неужели прав был Рамзан Кадыров, давший будущей частичной мобилизации странное имя «самомобилизация»?

Мобилизация — это ведь лишь потенциальное смертоубийство. Оно еще не случилось, но вот-вот произойдет, а носители языка уже деклассировали это слово, заговорив о «мобиках» и «чмобиках». Возможно, этот акт речевого разжалования снимает с участников мероприятия долю ответственности за него.

Тем временем в Украине, куда должны повезти «мобиков», вот уже семь месяцев по-настоящему убивают и по-настоящему уничтожают Украину.

Кто уничтожает?

Ранее призванные «мобики» или рекрутированные по контракту. На каком основании? По приказу верховного главнокомандующего. Та мука, которую Шойгу хочет просеять через свое сито, пока еще не была в деле. А та, что была уже в Украине? Ведь всё там уже случилось — в Буче, Мариуполе, Изюме.

У мобилизованных после 21 сентября 2022 все это еще только в потенции. Несколько дней или недель до перехода границы «мобики» — это одно. В миг пересечения границы — другое. Но оставшиеся 99 процентов уже готовят к тому, как относиться к новым жертвам. А главное — как научиться не видеть украинцев — тех, кого этим мобикам и чмобикам предстоит убивать.

Слова и образы («мука»), которыми пользуются организаторы войны, имеют и второе дно — источник жалости к отправляемым в пекло. Они ж такие беспомощные и беззащитные, их же, скорей всего, и перебьет безжалостный враг.

Военные начальники представляют врага как мощную «машину» всего «коллективного Запада».

Начальники министерства пропаганды, напротив, овладели искусством уничижения уже не своих, а чужих. Здесь им на помощь приходят поэты и поэтессы. Поэтический текст может несколько лет продремать на сайте Стихи.ру, но, раз напившись из этого источника, не смолчит Маргарита Симоньян, в свое время кончившая школу с золотой медалью и имеющая слабость к советской поэзии.

Симоньян продвигает два главных именования врага, в сражении с которым предстоит пасть «нашим мальчикам» и «нашим мужикам» — «мобикам» и «чмобикам». Она цитирует поэтессу Ольгу Старушко, а именно стихотворение «Суворов», написанное в 2019 году от имени памятника Суворову, переезжающего из Киева в швейцарский музей, и обращено к украинцам и тем, кто помогает украинцам.

Когда б не сила русского оружия,

кто дал бы вам от басурман вздохнуть?

Не гетман, не предатели-хорунжие,

тем более не ляхи и не жмудь.

Вас турки продавали б полонёнными

и по сей час, когда бы не Москва.

Кто скачет с жёлто-синими знамёнами,

неужли швед? Я и его бивал!

***

Без нас из вас уже однажды выросла

дивизия СС «Галичина»

Пусть там, где нерусь погоняет вырусью,

бесславье и позор не имут дна.

С нерусью все более-менее понятно, а вырусь поселились в словаре в 2014 году, когда строители Новороссии и предложили считать украинцев не самостоятельным народом, а предателями. Вырусь, согласно словарю, это жаргонное неодобрительное слово со значением «человек русского происхождения, утративший русскую идентичность и присоединившийся к неруси (также собир.; обычно — в речи русских националистов). И пример «из литеатуры»: «Однако при всем значительном вреде, нанесенном вырусью, Россия осталась русской и по-прежнему смотрит на мир с любовью. Эдуард Биров, «Любовь, сайт: Взгляд, деловая газета», 18 сентября 2014 г.

Зачем, спросят нас, копошиться в этом не успевшем еще окаменеть? Ведь на поле языка так много истинных чудес и красот, парящих над злобой дня? А всего несколько часов, проведенных за этими текстами, могут вывести человека из душевного равновесия на дни и недели. Могут, конечно, могут. Но за право любоваться красотами и чудесами приходится платить разбором нечистот.

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