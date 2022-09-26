В результате стрельбы в одной из школ Ижевска погибли 15 человек

В Ижевске периметр центра города оцеплен после стрельбы в школе.

В понедельник, 26 сентября, в школе №88 города Ижевска произошла стрельба. По предварительным данным Следственного комитета России, погибли 15 человек, в том числе 11 детей, ранено 22 ребенка и двое взрослых. Стрелявший покончил с собой.

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Стрельба началась в учебное время, мужчина в черном костюме застрелил двух охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.

СКР заявил, что установлена личность напавшего. Это выпускник школы 34-летний Артем Казанцев. На нем была черная одежда с нацистской символикой и балаклава. «Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — говорится в сообщении. В квартире Казанцева ведется обыск.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

СКР Удмуртии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом) и статье 222 УК (незаконный оборот оружия).

С 26 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим, который продлится до 29 сентября. В некоторых школах отменены занятия. Для родственников и близких пострадавших открыта линия психологической поддержки по телефонам 8 800 100-24-47 и 8 800 100-09-06.

За последние два года в России было несколько случаев смертоносной стрельбы в учебных заведениях. 11 мая 2020 жертвами стрельбы в казанской гимназии стали девять человек, в том числе семь детей. 20 сентября 2021 в Пермском государственном университете, погибли шесть человек, пострадали 47.

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