В Усть-Илимске 25-летний мужчина открыл стрельбу в военкомате

мобилизация

В Усть-Илимске в Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате утром в понедельник, 26 сентября.

В Усть-Илимске Иркутской области утром в понедельник, 26 сентября, мужчина открыл стрельбу в военкомате. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в результате стрельбы был ранен военком Александр Елисеев. Его доставили в реанимацию. Состояние военкома оценивается как крайне тяжелое. Нападавший задержан.

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«В голове не укладывается произошедшее. Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы наоборот должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз», — написал Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ст. 222 УК РФ («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), сообщили в пресс-службе ведомства. В СК подтвердили, что задержанному 25 лет, и он — местный житель.

Ранее Baza опубликовала видео, где задержанный мужчина называет себя Русланом Зининым, 1997 года рождения, безработным.

Мать Зинина рассказала «Астре», что ее сын очень переживал из-за повестки, которую получил его лучший друг.

«В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушёл в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг его в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех», — рассказала Марина Зинина.

Видео стрельбы также появилось в телеграм-каналах. На нем видно, как мужчина, стоящий на сцене в небольшом зале, стреляет в человека, после чего тот падает, а собравшиеся с криками выбегают из помещения.

Перед тем, как начать стрельбу, Зинин якобы произнес: «Сейчас все поедем домой».

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