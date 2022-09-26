Евгений Пригожин признал, что создал ЧВК Вагнера

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», подтвердил свою причастность к ЧВК Вагнера. Он пояснил, что создал группу в 2014 году, когда «начался геноцид русского населения Донбасса».

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Заявление Пригожина опубликовано на странице компании «Конкорд» в социальной сети «Вконтакте». Таким образом пресс-служба компании ответила на запрос редакции издания «Блокнот»:

В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть. Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР. После этого долгие 8 лет, в течение которых каждый любопытный журналистишка и каждый бесстыжий подонок ковырялся в потном белье ЧВК «Вагнер» в попытке найти негатив. Эти храбрые парни, которые умели только одно – воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, всегда находились в шатком положении.

Пригожин назвал участников группы «одной из опор нашей Родины», «героями», защищавшими «сирийский народ, другие народы арабских стран», «обездоленных африканцев и латиноамериканцев».

►ЧВК «Вагнер» и «повар Путина»: кто на вирусном видео о вербовке заключенных в колонии?

Ранее Евгений Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК и даже судился с с журналистами и СМИ, связывавшими его с ней.

Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника, — Евгений Пригожин.

К примеру, в августе 2022 года суд признал недостоверными слова главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, назвавшего Пригожина «хозяином ЧВК Вагнера». Еще в феврале 2022 Пригожин опровергал связи с ЧВК после попадания под санкции ЕС, называл группу несуществущей и подал в суд:

Напоминаем, что Совет ЕС в описание причин включения этой фиктивной «группы» в санкционный список добавил фразу, что группу «финансирует Евгений Пригожин», несмотря на то, что Евгений Викторович всегда отрицал и отрицает существование каких-либо связей между ним и какими бы ни было военизированными или полувоенными структурами. И, как неоднократно было доказано в российских судах, любые обвинения о наличии таких связей являются клеветой, — из пресс-релиза компании «Конкорд», 12 февраля 2022.

14 сентября Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео, на котором человек, очень похожий на Евгения Пригожина и называющий себя представителем ЧВК Вагнер, призывает заключенных записаться в нее и воевать в Украине. Он также рассказывает заключенным про условия службы. Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, 15 сентября прокомментировала видео с вербовкой заключенных. Представитель компании отметил, что человек в кадре, предположительно, находящийся в одной из колоний и предлагающий вступить в частную военную компанию, «чудовищно похож» на предпринимателя, а его речь такая же грамотная.

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